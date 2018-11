Fallrückzieher ins Glück

Es war mächtig was los in der Schlussphase der gestrigen Verbandsliga-Partie zwischen der TSG Sandershausen und den Gästen der SG Barockstadt II.

In dem Spitzenspiel führten die Gäste 2:1, ehe Tobias Rühlmann in der 81. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Spannung stieg und in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Bruno Luis sogar noch der Siegtreffer für die Niestetaler. Und das Tor war schlicht der Hammer: Mit dem Rücken zum Tor setzte Luis zum Fallrückzieher an und traf unhaltbar zum 3:2 für sein Team in den Winkel des FC-Tores. Der Torschütze war erst in der 71. Minute für Justin Schumann eingewechselt worden.

Der Jubel beim Tabellendritten kannte nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. Mittendrin in der Spielertraube: Der 29 Jahre Bruno Luis, der ohnehin zur Zeit überglücklich daher kommt, schließlich wurde er erst vor drei Wochen Vater eines kleinen Mädchens. Große Worte wollte er nach der Partie nicht machen, sagte aber: „Ich bin einfach nur glücklich.“

Zehn Minuten dauerte der zerfahrene Auftakt der Spitzenpartie zwischen dem Dritten und dem Vierten der Verbandsliga, dann nahmen die spielstarken Gäste das Heft zunehmend in die Hand. Bereits in der 14. Minute der Führungstreffer für die SG, Kevin Hohmann hämmerte aus gut 20 Metern einen zu kurz abgewehrten Ball in den Winkel von TSG Torhüter Maik De Costers Kasten.

Jetzt nahm die Begegnung Fahrt auf und Tobias Rühlmann wäre fast der Ausgleich gelungen, doch brachte er den von Tobias Bredow aufgelegten Ball nicht unter Kontrolle (16.). Kurioses in der 28. Minute: Marcel Grosse köpfte zurück auf De Coster, der konnte den Ball nicht kontrollieren, SG Stürmer Branimir Velic schoss auf das verlassene Tor, doch plötzlich war Grosse wieder da und verhinderte den Rückstand. Der aber kam noch vor dem Pausenpfiff, aus dem Gewühl heraus machte es Velic besser und erzielte den 1:2-Pausenstand (45.).

Sandershausen drängte gleich nach Wiederanpfiff auf den Ausgleich, musste aber bei Kontern der starken Gäste ständig auf der Hut sein. 20 Minuten vor dem Ende baute Trainer Friedhelm Janusch um, schickte Bruno Luis als zweite Spitze neben Rühlmann aufs Feld und stellte in der Abwehr auf Dreier--Kette um. Es war letztlich die spielentscheidende Idee des Trainer-Fuchs.

Torhüter De Coster gab seiner Mannschaft noch mal einen Impuls, als er gegen den allein vor ihm auftauchenden Jan Henrik Wolf bravourös klärte (75.). In der hektischen Schlussphase staubte Rühlmann nach Freistoß von Bredow zum 2:2 ab, bevor Luis dann in der Nachspielzeit der Schuss ins Glück für den Niestetaler Aufsteiger gelang.

„Phantastisch was diese Mannschaft für einen Einsatz und Willen an den Tag legt. Ich bin einfach nur Stolz auf das Team“, sagte der mächtig stolze Trainer Janusch nach Spielende.