Sattorov erlöst KSV Baunatal spät

Freuen sich über ihre 1:0-Führung: (von links) Jonas Springer, Torschütze Thomas Müller und Patrick Krengel. Baunatal gewann am Ende 2:0 gegen Bad Vilbel.

Baunatal. Den Ritt auf der Rasierklinge hätten sie sich locker ersparen können. Weil sich die Hessenliga-Fußballer des KSV Baunatal in ihrem Heimspiel gegen den FV Bad Vilbel aber im Auslassen bester Gelegenheiten selbst übertrafen, mussten sie lange um den ersten Saisonsieg bangen.

Erst in der Nachspielzeit machte Rolf Sattorov den Sack mit dem 2:0 zu.

Die erste Frage zum Spiel war früh beantwortet. Fatih Üstün spielte für den nach seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen Barockstadt gesperrten Malte Grashoff neben Felix Schäfer auf der Sechs. Auch die zweite Frage war bald abgehakt. Offensichtlich hatten die Baunataler die 0:2-Niederlage zum Saisonauftakt gut weggesteckt.

Vom Anpfiff weg machten sie Dampf und tauchten gleich gefährlich im Vilbeler Strafraum auf. Die Gäste schienen von diesem Elan überrascht und sahen zunächst kein Land. Im Baunataler Tempofußball schienen sie überfordert. Zwar hatten die Südhessen mit ihrem 3:0-Sieg im Aufsteigerduell bei Türkgücü Friedberg vor einer Woche ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Im Parkstadion aber wirkten sie naiv.

Vor unlösbare Probleme stellte der KSV den Gegner schon in der 4. Minute. Nach nahezu ungestörter Kombination tauchte Neuzugang Thomas Müller frei vor Gäste-Schlussmann Sadra Sememy auf, vollstreckte kühl und feierte seinen ersten Treffer im Baunataler Dress.

Die VW-Städter blieben dran, wirkten aber zunächst nicht mehr so zielstrebig wie zu Beginn. Zudem stabilisierten sich die Vilbeler. Für Gefahr sorgte erst wieder ein abgefälschter Distanzschuss von Schäfer (31.). Von da an gab es Riesenchancen beinahe im Minutentakt. Zwischen der 36. und 45. Minute verspielten die Platzherren ein halbes Dutzend bester Möglichkeiten, ihre knappe Führung auszubauen. Allerdings mangelte es an Entschlossenheit und Abgeklärtheit, oder aber Sememy rettete großartig.

Bad Vilbel brachte zur Pause zwei neue Spieler, bei den Baunatalern kam Vyacheslav Petrukhin für den leicht angeschlagenen Niklas Künzel. Am Spielverlauf änderte dies alles nichts. Es ging weiter, wie es vor der Pause aufgehört hatte. Die KSV-Angreifer ließen ein weiteres halbes Dutzend bester Möglichkeiten aus, die Anhänger rauften sich die Haare. Mit Rolf Sattorov brachte Trainer Tobais Nebe einen weiteren Angreifer. Nachdem dieser eine weitere hundertprozentige Chance ausgelassen hatte, wäre es auf der Gegenseite fast passiert. Aber Felix Schäfer rettete mit der Stiefelspitze und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich der harmlosen und überforderten Gäste.

„Es ist mir lieber, wir bekommen Chancen und machen sie nicht, als dass wir erst gar keine bekommen“, gab sich Trainer Tobias Nebe erleichtert und bemängelte: „Aber wir haben den Gegner mit unserer Nachlässigkeit zu lange am Leben gehalten.“

Eine lösbare Aufgabe erwarte die Baunataler in der zweiten Runde des Hessenpokals. Am 22. August treten sie bei Verbandsligist SV Steinbach an.

Statistik: