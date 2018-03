SC Lispenhausen  gewinnt gegen Verfolger Rückers auch sein zwölftes Spiel

Sie bereitete das 1:0 vor und erzielte mit einem Schuss in den Winkel das befreiende 2:0: Selina Reichhardt. Foto: Walger

ROTENBURG. Die Gruppenliga-Fußballerinnen des SC Lispenhausen knüpften nach 140 Tagen Pause dort an, wo sie im Spätherbst aufgehört hatten. Gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten SG Rückers landeten sie einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg. Damit bauten sie ihren Vorsprung auf elf Punkte gegenüber dem drittplatzierten Konkurrenten aus.

Während die Partie des ESV Hönebach in Freiensteinau ausfiel, war die FSG Raßdorf/Bosserode spielfrei. Beide Teams treffen sich am Ostermontag in Bosserode zum Wildecker Derby.

SC Lispenhausen - SG Rückers 3:1 (1:1). „Keiner wusste so richtig, wo man steht, daher bin ich froh, dass wir ungeschlagen geblieben sind“, sagte Trainer Uwe Schögin. Nach zwölf Spielen steht für seinen SCL die maximale Ausbeute von 36 Zählern zu Buche.

In der ersten Halbzeit war beiden Teams die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken, obwohl es insgesamt immer noch ein gutes Gruppenligaspiel war. Mangelte es zunächst an Handlungsschnelligkeit und Effektivität, so lief es nach der Pause deutlich besser bei den Gastgeberinnen.

Theresa Fröhlich trifft

Da sie trotzdem druckvoll starteten, verdienten sie sich auch den Führungstreffer, der Theresa Frölich nach zehn Minuten gelang. Sie war auf der Mittelstürmerposition von Selina Reichhardt schön freigespielt worden.

In der Folge blieb der SCL im Vorwärtsgang, vernachlässigte aber ein wenig die Defensivarbeit. Das nutzte Rückers durch Sophia Schäfer zum Ausgleich. „Da haben wir gepennt“, ärgerte sich Schögin.

Nach dem Wechsel riss sein SCL das Spiel aber an sich und dominierte. Die erneute Führung war die logische Konsequenz: Alina Stöhr legte von der Grundlinie zurück auf Selina Reichhardt, die nahm aus 18 Metern Maß und zimmerte das Spielgerät in den Winkel.

Dieser Treffer wirkte wie eine Befreiung. Stöhr legte per Kopf nach einer Ecke von Reichhardt nach. Auch Gästetrainer Trainer Rüdiger Juling sprach nach der Partie aufgrund ihrer häufig gut herausgespielten Torgelegenheiten von einem verdienten Sieg der Gastgeberinnen.

SC Lispenhausen: Leimbach - Peter (78. Schmidt), Rode (46. Dorothea Klee), Schögin, Wolf, Schöttl (85. Beyer), Stöhr, Frölich, Schumacher, Reichhardt, Schumann.

Tore:1:0 Frölich (10.), 1:1 Schäfer (20.), 2:1 Reichhardt (71.), 3:1 Stöhr (80.).(bt)