SC Lispenhausens Frauen steigen ungeschlagen in die Verbandsliga auf

Geschafft: Der SC Lispenhausen bejubelt den Titelgewinn in der Fußball-Gruppenliga der Frauen. In der kommenden Saison wird das Team in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen. F oto: SC Lispenhausen/nh

Lispenhausen. Verdienter kann ein Team kaum Meister werden als die Fußballerinnen des SC Lispenhausen. 20 Spiele, 19 Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage, 79:10 Tore - eine überragende Bilanz für die Spielerinnen und ihren Trainer Uwe Schögin, die in der kommenden Saison eine Klasse höher, in der Verbandsliga, antreten werden.

Von Thomas Walger

Zehn Gegentreffer in 20 Partien - das war die Basis für den Triumph, sagt Uwe Schögin. Das sei allerdings nicht nur ein Verdienst der Deckung gewesen: „Wir sind geschlossen stark aufgetreten. Aber ganz oft war unser Mittelfeld entscheidend, das den Angreiferinnen und der Abwehr die Arbeit erleichtert hat.“

Plötzlich Favorit

In der Hinserie haben die Lispenhäuserinnen den Grundstein für ihre Top-Saison gelegt. „Uns hatte niemand auf der Rechnung. Aber im Winter hatten wir schon acht Punkte Vorsprung. Nach diesem super Start waren wir plötzlich der Favorit. Diese Rolle haben wir angenommen“, sagt Uwe Schögin.

Als Saisonziel hatte er Rang drei vorgegeben. „Wir wollen uns jedes Jahr um einen Platz verbessern.“ Allerdings hatte er seinen Mädels durchaus zugetraut, um den Titel mitzuspielen. Denn schon in der Rückserie 2016/17 hatten sie ihre Qualitäten gezeigt und nur gegen Pilgerzell verloren.

Kein Selbstläufer

Ein Selbstläufer war der Titelgewinn aber nicht. Denn zumindest die Teams auf den Plätzen zwei bis sechs waren echte Prüfsteine und verlangten dem SCL viel bis alles ab. Der Rest der Liga fiel etwas ab.

Gegen die schwächeren Kontrahenten verlebte Torfrau Mandy Leimbach, die stets ein sicherer Rückhalt war, manchen ruhigen Nachmittag. Eine zweite Keeperin hatte der SCL nicht - und wird er vermutlich auch in der Verbandsliga nicht haben. Was Uwe Schögin nicht beunruhigt: „Wenn es nötig ist, geht eben eine Feldspielerin ins Tor. Alena Schögin zum Beispiel, mein Patenkind. Sie ist eine Straßenfußballerin und kann das.“

Ihren festen Platz vor dem gegnerischen Kasten hat Alina Stöhr. 26 Treffer hat sie zur Meisterschaft beigesteuert. Die Torjägerin, die in Gläserzell schon Hessenliga gespielt hat und bei den Juniorinnen sogar schon zum Nationalteam eingeladen war, verfügt laut ihrem Coach über große technische Fähigkeiten und ist im Abschluss abgebrüht.

Im wegweisenden Spiel der Serie hatte Alina Stöhr einen Sahnetag erwischt. Das war am 14. April, im Spitzenspiel beim hartnäckigsten Verfolger, dem SC Soisdorf. Das 3:3-Unentschieden war das vorweggenommende Meisterstück. Die Soisdorferinnen führten bereits nach neun Minuten 2:0 und später noch einmal 3:2. „Aber wir haben gelernt, an uns zu glauben, auch bei Rückständen. In Soisdorf haben wir trotz des 0:2 und des 2:3 Fußball weiter gut Fußball gespielt. Dieses 3:3 in Soisdorf war für mich das Zeichen aller Spielerinnen, dass sie Meister werden wollen. Mit dieser Moral können wir auch eine Liga höher bestehen“, sagt Uwe Schögin.

Langer gemeinsamer Weg

Er trainierte sein Team schon in der Hessenliga der Juniorinnen und geht jetzt mit ihnen bei den Frauen auch schon ins sechste gemeinsame Jahr. „Mittlerweile ist die Fähigkeit da, taktische Vorgaben auch umzusetzen“, freut er sich. Auch der Einsatz bei den Spielen passe. „Nur die Trainingsbeteiligung ist nicht immer top“, bedauert er. Das liege aber in erster Linie an weiten Wegen, die einige Spielerinnen beruflich oder studienbedingt hätten.

Um ihre Mannschaft fit für die Verbandsliga zu machen, haben Uwe Schögin und sein Co Mario Reichhardt beschlossen, im Sommer dreimal pro Woche Training anzubieten. Einmal davon am Wochenende, da können die meisten Spielerinnen mitmachen.