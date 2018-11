SC Lispenhausens Frauen verpassen Überraschung

Der Favorit hatte es schwer: Der SC Lispenhausen (weiße Trikots) drängte den Tabellenzweiten an den Rande einer Niederlage. Hier stellt sich SCL-Kapitänin Selina Reichhardt einer Pilgerzellerin in den Weg. Foto: Walger

Im letzten Spiel des Jahres boten die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Lispenhausen den zahlreichen Zuschauern auf der Rot-Weiß-Kampfbahn ihrem Publikum gegen den Tabellenzweiten TSV Pilgerzell noch einmal ein tolles Fußballspiel - allerdings eines ohne Happy End. SCL-Trainer Uwe Schögin sprach nach dem Abpfiff von einer bitteren und unverdienten 0:1-Niederlage.

Von Thomas Becker

Die Gäste versuchten von Beginn an die Oberhand zu gewinnen, doch die Gastgeberinnen hielten dagegen. Ihre Abwehr stand sicher und ließ keine brenzligen Situationen zu. Nach einer halben Stunde übernahm der SCL mehr und mehr das Kommando und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Vanessa Lecke und Lara Heinzerling ließen jedoch gute Gelegenheiten aus.

„Vor der Pause hätten wir ein Tor machen müssen“, ärgerte sich Schögin später. Kurz vor der Halbzeit musste er seine verletzte Libera Saskia Schumann ersetzen. Ihren Part übernahm die vielseitige Lara Heinzerling.

Die Lispenhäuserinnenmussten sich neu finden, was ihrem Spiel aber keinen Abbruch tat. Gefährlichste Angreiferin war ab diesem Zeitpunkt Laura Schöttl, die nach einer knappen Stunde an der Latte scheiterte.

Kurz darauf konnte dann die TSV-Abwehr Selina Reichhardt nur mit vereinten Kräften am Führungstreffer hindern. Auch drei Eckbälle in Folge brachten Schögins Elfnicht den erhoffen Erfolg.

In der Schlussviertelstunde stand die Partie auf des Messers Schneide. Beide Teams wollten unbedingt den Dreier. Zwei Minuten vor Spielende fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der SCL wollte den Ball an der Grundlinie sichern, verlor ihn aber. Es folgte ein Querpass in den Strafraum, wo die einschussbereite Jenny Eich lauerte und traf. Sie bescherte dem TSV Pilgerzell drei Zähler. Um Haaresbreite verpassten die Lispenhäuserinnen eine Überraschung .

„Ärgerlich, da wir in der Kürze der Zeit nicht mehr groß reagieren konnten. Leider gehen wir nun ohne Punktepolster auf die Abstiegsränge in die Winterpause“, sagte ein sichtlich geknickter Uwe Schögin zum aus seiner Sicht „besten Spiel des Jahres“ seines SCL. Sein Team hatte dem Titelaspiranten alles abverlangt, sich aber für die engagierte Leistung nicht belohnt.

Weiter geht es für den SCL am 16. März 2019 in Obermelsungen. Dort wartet ein Konkurrent im Ringen um den Klassenverbleib.

SC Lispenhausen: Krauß - Peter, Schmidt, Schögin, Wolf, Schöttl, Heinzerling, Schumann (46. George), Lecke, Schumacher, Reichhardt; Tor:0:1 Eich (88.).