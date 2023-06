Nach Sieg über Kassel II: SC Willingen feiert den Klassenerhalt ausgelassen

Von: Manfred Niemeier

Ganz unverstellt: Reaktionen nach dem Abpfiff in Rhoden der Willinger (v.l.) Sören Vogel, Max Saure,Felix Gierse, Tim Albrecht, Christian Kunhenne (beide am Boden), Jan-Hendrik Keindl, Jan-Niklas Albers, Jan Theiß und Florian Bouma (verdeckt); vorn der Kasseler Paul Stegmann. © Artur Schöneburg

Kaum einer hatte auf sie gesetzt - umso ausgelassener feierten die Fußballer des SC Willingen den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nord.

Rhoden/Willingen – „Heine, du hast heute was verpasst hier!“ Dieser Satz hat das Zeug, in den Fußball-Zitatenschatz des SC Willingen einzugehen. Noch auf dem Platz in Rhoden hat ihn Sebastian Müller auf die Mailbox seines Kollegen Florian Heine gesprochen. Der Torjäger ist auf Bali und war insofern nicht verfügbar, als seine Mannschaft sich am Mittwochabend nach ihrem Marathon im Abstiegskampf endlich auf der ziemlich letzten Rille ins Ziel kämpfte.

Das 1:0 gegen die U23 des KSV Hessen Kassel im – vom TV Rhoden bestens organisierten – Finale der Relegation zur Verbandsliga Nord feierten Spieler und Tross in einem Willingen Hotel bis tief in die Nacht. Kaputt und erledigt, aber froh. Und im Bewusstsein, Großes geleistetet zu haben – vor einer Kulisse von mehr als 1000 Zuschauern im Walmestadion. Für solche Abende muss der Fußball erfunden worden sein.

Die Stimmen der Gewinner danach? Vor allem euphorisch, aber nicht nur. Eine Auswahl:

Mario Emde, Sportlicher Leiter (konnte die Tränen nach dem Schlusspfiff nicht unterdrücken, war fix und fertig): „Ich habe im Fußball schon viel gesehen, aber die letzten beiden Spiele, das war der Wahnsinn. Ich kann überhaupt nicht beschreiben, was hier passiert ist. Kompliment an die Mannschaft, wie sie das heute gelöst hat, vor allem in Unterzahl gegen einen spielerisch starken Gegner. Eins muss ich noch sagen: (Ex-Trainer) Rainer (Schramme) gilt genauso der Dank, für ihn habe ich das ganze Ding zu Ende gebracht.“

Matthias Bott, Schütze des einzigen Tores: „Ein Satz auf die Schnelle? Ich habe immer an den Klassenerhalt geglaubt. Wir haben die Klasse gehalten, einfach toll – und ich kann nicht mehr laufen, das ganze Bein ist kaputt.“ (Bott wurde mit Kniebeschwerden spät ausgewechselt aus, aber auch Schienbein und Knöchel sind lädiert).

Thomas Querl, Vorstand: „Ich bin überwältigt und überglücklich und ich freue mich wie Bolle. Die Mannschaft hat schon in Baunatal noch mal leistungsmäßig einen Sprung nach vorne gemacht. Das Selbstbewusstsein ist von Minute zu Minute wieder gewachsen. Überragend heute zum Beispiel unser Torwart Florian Bouma. Und wenn ich sehe, wie Jan Theiß, ein Spieler aus der zweiten Mannschaft, hier ein Bombenspiel macht, dann bin ich wirklich stolz auf die Jungs.“

Jan-Henrik Vogel, Spielführer: „Das war einfach eine Willensleistung und am Ende auch verdient. Wir haben wenig zugelassen; dass man nicht alles verteidigen kann und eine spielerisch starke Mannschaft auch mal eine Chance kriegt, ist total normal. Aber ich habe schon nach dem 2:3 gegen Baunatal gesagt: Am Ende wird abgerechnet, und jetzt spielen wir nächste Saison weiter Verbandsliga.“

Florian Bouma, starker Torwart: (kommt aus Helminghausen am Diemelsee): „Zu Beginn der Saison war ich noch unerfahren, ich bin vor paar Tagen ja auch erst 22 geworden. Aber ich habe zusammen mit Torwarttrainer Stefan Bangert viel trainiert und meine Fehler abgestellt. Das hat sich heute ausgezahlt.“

Tom Friedrich, Abwehrspieler (erhielt die Gelb-Rote Karte): „Mit dem Platzverweis ist es unglücklich gelaufen. Bei der ersten Karte habe ich zu 120 Prozent nur den Ball getroffen, das zweite Foul war von mir ein bisschen dumm. Aber in Unterzahl hat jeder der Spieler noch mal 20 Prozent mehr rausgeholt.“

Sebastian Müller, Offensivspieler: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so froh war ich schon lange nicht mehr, ohne Witz. Beim Abpfiff sind mir tausend Steine vom Herzen gefallen.“

Nick Bärenfänger, verletzter Abwehrspieler: „Wir bleiben in der Verbandsliga, nur das zählt. Und endlich ist die Saison rum.“

Jan Theiß, Abwehrspieler: (lange verletzt, zuletzt lediglich Kurzeinsätze): „Ich glaube, ich habe heute einen Sahnetag erwischt. Denn es war mein erstes Spiel seit fünf, sechs Wochen.“

Jonathan Vach, Offensivspieler (lange verletzt, Oberschenkelzerrung, zuletzt immer ab Mitte zweite Hälfte eingewechselt, am Mittwoch das erste Mal wieder in der Startelf): „Ab der 60 Minute hatte ich das Gefühl, gleich reißt hinten wieder alles auf, aber der liebe Gott hat scheinbar gesagt, komm, heute hält es mal. Das war heute so eine geile Teamleistung, da hat niemand mit gerechnet.

Christian Kuhnhenne, zum TuS Medebach wechselnder Defensivmann (gab noch auf dem Platz mit einer Runde Bier seinen Abschied): „Der Abschied fällt mir sehr schwer. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben, denn der SC Willingen gehört in die Verbandsliga. Jetzt wird gefeiert.“

Jens Rüppel, der neue Trainer: „Das war eine geile Fußballparty. Der Druck, in der Gruppenliga wieder aufsteigen zu müssen, wäre sicherlich größer gewesen, als sich in der Verbandsliga wieder positiver darzustellen. Die Freude überwiegt, aber das Ziel für die neue Saison muss sein, nicht wieder in so eine bedrohliche Situation zu kommen. Die Frage ist, wann fangen wir mit der Vorbereitung an, damit die Jungs auch Pause haben.“