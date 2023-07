SC Willingen hat neuen sportlichen Leiter: Frank Gruber folgt auf Mario Emde

Von: Manfred Niemeier

Einigung per Handschlag: Vorstandsmitglied Thomas Querl (rechts) begrüßt den neuen Sportlichen Leiter Frank Gruber. © Manfred Niemeier

Fußball-Verbandsligist SC Willingen überrascht mit einem neuen sportlichen Leiter. Frank Gruber folgt auf Mario Emde.

Willingen – Die Um- und Neubesetzung in der Führungsriege der Fußballer des SC Willingen geht weiter. Vorstandsmitglied Thomas Querl präsentierte nach dem ersten Testspiel gegen den SV Brilon (1:1) Frank Gruber als Nachfolger von Mario Emde als Sportlicher Leiter.

Nach dem Ausscheiden von Uli Rehbein, Rainer Schramme und Stefan Bangert waren zuvor schon Jens Rüppel sowie die für die Torleute zuständigen Sebastian Wessel und Sabrina Wandrei als neues Trainer-Trio für die Verbandsliga-Elf verpflichtet worden.

Emde war erst im vergangenen September geholt worden. Nach dem Rücktritt von Schramme rückte er auch neben Rehbein an die Seitenlinie und hatte entscheidenden Anteil am auf den letzten Drücker geschafften Klassenerhalt. Als sich der Adorfer aus gesundheitlichen und privaten Gründen zumindest vorübergehend zurückzog, war nicht nur Querl froh, dass wir die Stelle wieder schnell und adäquat besetzen konnten“. Gleichzeitig sei die Tür für Emde stets offen: „Das ist eine Position, die man sicherlich auch auf zwei Personen verteilen kann.“

Die Wahl fiel auf Gruber. „Es gibt nicht mehr viele Leute, die so einen zeitaufwändigen Job machen wollen“, war sich Querl mit seinem Arbeitskollegen schnell einig. „Ich wollte wieder eine Position im Fußball einnehmen“, erklärte Gruber, „aber nicht mehr vier, fünf Mal pro Woche auf dem Platz stehen“. Der 60-jährige Oberwerber sieht „eine reizvolle, aber auch keine leichte Aufgabe“ vor sich. Hauptziel sei der erneute Klassenerhalt. Dafür werde er sich zunächst einarbeiten und der eigenen Mannschaft widmen, dabei bezieht er die KOL-Reserve ausdrücklich mit ein.

Gruber („ich habe alles gemacht“) war über viele Jahre eins der prägenden Gesichter des TSV Sachsenhausen. Sei es als torgefährlicher Stürmer, Spielertrainer, Co-Trainer in der Verbandsliga, Abteilungsleiter oder als Gründer der Marketingabteilung. Weitere Stationen auf dem Platz oder an der Seitenlinie waren TSV Altenlotheim, SG Vasbeck/Adorf, SG Vöhl/Basdorf/Werbetal und zuletzt bis vor drei Jahren die SG Edertal. Seitdem ist er ständiger Gast auf den Sportplätzen, hat in der abgelaufenen Saison auch eine gute Handvoll Willinger Spiele verfolgt.

Zeitnah soll auch noch der nach dem Rückzug von Hubertus Albers frei gewordene Posten im SCW-Vorstand neubesetzt werden. (ni)