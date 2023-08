Nachholspiel weist SC Willingen die Richtung

Von: Gerhard Menkel

Heute leider ohne ihn: Sören Vogel (links) fehlt Willingen heute in Hundelshausen. Hier klärt er beim finalen 0:3 der alten Saison gegen Florian Baldauf. © Artur Worobiow

Der SC Willingen holt seinen Saisonauftakt nach. Eigentlich stand das Gastspiel des Verbandsligisten am ersten Spieltag im Plan, doch der SCW bat die SG Kleinalmerode um einen späteren Termin.

Willingen - „Sie haben ehrlich gesagt, dass sechs Stammspieler fehlen, da haben wir einer Verlegung zugestimmt. Das ist sportlich fair. Wir wollen von den anderen Klubs auch so behandelt werden, da gehen wir gerne mit gutem Beispiel voran“, erzählt Goran Andjelkovic, Trainer der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach.

Damit hat es sich aber auch mit dem Entgegenkommen. In Hundelshausen erwartet die Willinger heute (19 Uhr) ein Gastgeber, der alles für sich will. „Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen“, fordert Andjelkovic

Natürlich haben Jens Rüppel und seine Mannschaft keine Lust auf Niederlage Nummer drei. „Wir haben Respekt, sind aber guten Mutes, da dann auch den ersten Punkt, die ersten Punkte einzufahren“, sagt der SCW-Trainer. Im Vorjahr gewannen die Willinger beim damaligen Neuling satt mit 5:1. Im Saisonfinale schickte Klei./Hun./Doh sie dann jedoch mit 3:0 in die Relegation.

Jens Rüppel: Der Gegner kommt über Kampf und Mentalität

Die Partie heute hat keine finale Bedeutung, bestimmt aber für beide Mannschaften die Richtung mit, die die Saison für sie erst mal nimmt. Um so gut vorbereitet wie irgend möglich zu sein, stand Rüppel am zweiten Spieltag beim 4:1 der SG über Vellmar auf dem Beobachtungsposten. Sein Eindruck von den Gastgebern: „Sie kommen über Kampf, Mentalität, sie schmeißen sich in jeden Zweikampf und sind taktisch auch sehr diszipliniert aufgestellt.“

Am Sonntag hätte sich der FSV Wolfhagen beinahe an der SG verhoben. Das späte 0:1 per Foulelfmeter gegen sein Team versetzt Andjelkovic auch zwei Tage später noch in Rage. „So einen Strafstoß zu geben, in der 95. Minute, bei gefühlten 75 Grad Celsius auf dem Rasen, ist eine Frechheit“, ärgert er sich.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war er trotzdem sehr einverstanden. Umgekehrt nimmt auch Jens Rüppel aus dem 1:3 des SCW gegen die SG Bad Soden keineswegs nur die Pleite mit. „Da waren viele positive Aktionen auch nach vorne drin“, sagt er. Und: Seine Mannschaft sei bis in die zweite Halbzeit hinein stabil geblieben gegen eine SG mit großer individueller Stärke in der Offensive.

Keine großen taktischen Veränderungen

Die Willinger hatten insofern Pech, als sie das 0:3 ausgerechnet in dem Augenblick kassierten, als Rüppel auf Risiko umgestellt hatte, um auf einen Punktgewinn zu gehen. Ein Wirkungstreffer. Der zweite, denn auch das 0:1 kurz vor der Pause fiel zu einem schlechten Zeitpunkt. „Der größte Super-Gau, der passieren kann“, nennt Rüppel in leichter Übertreibung das erste Tor von Ex-Profi Daniele Fiorentino.

Dem Gegner heute will Rüppel mit Respekt, aber auch im Bewusstsein des Potenzials seines Teams begegnen. Taktisch wird er es nicht groß umkrempeln. „Wir werden in dem altbekannten System bleiben“, sagt er.

Das Personal ist nicht identisch mit dem am Samstag gegen Soden. Jan-Niklas Albers (Sperre), Sören Vogel (private Gründe) und Tom Friedrich (Prüfung) fehlen, dazu weiterhin Tim Albrecht (Fußprobleme). „Es ist toll, dass Jonah Schilling wieder dabei ist und dass wir Noah Pack haben“, sagt Rüppel. Der Neuzugang habe sicherlich eine Chance verdient, „mal von Anfang an dabei zu sein“. (mit raw)