SC Willingen ist zurück auf dem Platz: Drei Youngster und ein Routinier neu im Team

Von: Manfred Niemeier

Neue Trainer mit Neuzugängen: (von links) Sabrina Wandrei, Noah Pack, Jan-Philipp Volke, Patrick Michel und Jens Rüppel. © Manfred Niemeier

Nur zweieinhalb Wochen nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenerhalt sind die Verbandsliga-Fußballer des SC Willingen zurück auf dem Platz.

Willingen – „Ich hätte lieber eine längere Pause gehabt“, sagte der neue Trainer Jens Rüppel, „aber die Jungs sollen und müssen im ersten Meisterschaftsspiel fit sein“. Für die Vorbereitung bleibt etwas mehr Zeit, da der für das erste August-Wochenende geplante Auftakt gegen die SG Kleinalmerode auf den 23. August verlegt wurde.

Der 53-jährige Coach aus Bad Arolsen, der die Nachfolge von Uli Rehbein und Rainer Schramme antritt, hat nach dem freiwilligen Rückzug von Stefan Bangert ein neues Torwarttrainer-Duo an seiner Seite. Zum einen ist da Sabrina Wandrei aus Kassel-Waldau. Die 27-Jährige hütet das Tor von Hessenligist Hessen Kassel und stand in der Saison 2021/22 zum zweiten Mal zwischen den Pfosten der SG Landau/Wolfhagen. Zudem betreut sie die U 14-Regionalauswahl, die Nachwuchs-Keeper des KSV Hessen und trainiert selbst unter Michael Gibhardt bei den Regionalliga-Torleuten mit.

Wandrei teilt sich den Job mit Sebastian Wessel, nach Bangert ein weiterer ehemaliger SCW-Keeper. Der 41-Jährige, der 2011 bei der Rückkehr in die Verbandsliga zum Upländer Kader gehörte, ist auch als zweiter Torwart vorgesehen, da für Michael Schirk (zum SV Rüthen) kein Ersatz gefunden wurde.

Außerdem wird Ex-Skilangläufer Jochen Behle hier und da seine Erfahrungen aus dem Leistungssport mit einbringen, schaute zuletzt schon beim Konditionstraining vorbei. Und auch Uli Rehbein ist nicht gänzlich raus. „Er wird mich punktuell unterstützen“, ist Rüppel seinem Vorgänger dankbar, „aber nicht mehr so umfangreich wie bisher“.

Alle zusammen wollen daran arbeiten, dass es nicht die dritte Zittersaison in Folge wird. Deshalb ist die Vorbereitung gefüllt mit 18 Einheiten, sechs Testspielen und den Auftritten im Kreispokal. „Wir werden die Grundlagen schaffen, um diese kampfbetont und zielorientiert im Spiel umzusetzen“, erklärte Rüppel, „und, das kann ich versprechen, wir werden gradlinigen Fußball spielen“.

Dafür hat sein 20er-Kader aber einiges an Qualität verloren, war Torwart Michael Schirk ein zuverlässiger Ersatz, vor allem aber Christian Kuhnhenne (zum TuS Medebach) und Fynn Butterweck (FC Ederbergland) absolute Leistungsträger. Dem stehen nur Neuzugänge aus unterklassigen Vereinen gegenüber. Zumindest Patrick Michel hat mit dem VfR Volkmarsen schon Gruppenliga-Erfahrung gesammelt. „Als das Angebot kam, musste ich nicht lange überlegen“, sagte der 30-Jährige, der in Flechtdorf wohnt. Mit dessen Erfahrung hofft Rüppel die Viererkette zu stabilisieren.

„Ich will es probieren und mich rein kämpfen“, geht Noah Pack den Sprung vom B-Ligisten SG Hoppecke/Bontkirchen/Messinghausen in die Verbandsliga an. Mit dem 19-jährigen Bontkirchener, ebenfalls Innenverteidiger, aber auch auf der Sechser- oder Achter-Position zuhause, hat sich Außenbahnspieler Justin Reinisch (20) aus Hoppecke den SCW-Kickern angeschlossen. Beide haben bereits in der westfälisch/hessischen Spielgemeinschaft mit der JSG Upland Kontakt mit SCW-Kickern gehabt. „Das sind junge Leute mit Potenzial, die ihren Weg gehen wollen“, so Rüppel.

Dazu zählt er auch den vierten Neuen, Jan-Philipp Volke aus Helmighausen. „Ich freue, dass ich erstmals auch in Waldeck bei den Senioren spiele“, erklärte er. Der 23-Jährige, der in der Jugend für Mengeringhausen und Wolfhagen gestürmt ist, war zuletzt beim Paderborner Bezirksligisten USC Altenautal am Ball und hat in der Saison 21/22 ein halbes Jahr in Dörnberg in die Verbandsliga reingeschnuppert.