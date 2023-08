Jens Rüppel nicht länger Trainer des SC Willingen

Von: Gerhard Menkel

Die letzte Niederlage war wohl zu viel: Jens Rüppel ist jetzt Ex-Trainer des SC Willingen. © Bauschmann

Nur vier Punktspiele, länger hat das Engagement von Jens Rüppel beim SC Willingen nicht gedauert. Der neue Trainer ist nach der vierten Pleite des Verbandsligisten draußen.

+ + + Aktualisiert + + + Willingen – Diese Entscheidung hatte sich am Sonntag angedeutet, als Rüppel sich zum Gespräch mit Vorstandsmitglied Thomas Querl traf. Tags zuvor hatte seine Mannschaft mit 2:3 ihre Begegnung in Flieden verloren.

In einer kurzen Mitteilung bestätigte am Dienstagvormittag Thomas Querl die Trennung vom 53 Jahre alten B-Lizenz-Inhaber. „Nach einer intensiven Analyse der Situation haben Verein und Trainer gemeinsam und einvernehmlich entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen.“ Bis ein Nachfolger gefunden ist, sollen Kapitän Jan Henrik Vogel, Mittelfeldspieler Matthias Bott und Torwarttrainer Sebastian Wessel die Mannschaft trainieren und aufstellen.

Ob die Pleitenserie den Ausschlag für das „Aus“ gab, steht in der Mitteilung von Querl nicht. Es ist von einer etwas unverdienten Niederlage in Flieden die Rede. Mit Blick auf alle vier Begegnungen bisher heißt es, der SC Willingen sei nicht immer die schlechtere Mannschaft gewesen, „doch mit dem fehlenden Spielglück und individuellen Fehlern ist es schwer, Punkte zu holen“.

Jens Rüppel, dem Querl für sein Engagement dankte, widersprach der Darstellung einer einvernehmlichen Trennung nicht. Er ließ aber durchblicken, dass ihn die Entwicklung zumindest überrascht hat. Er frage sich, so Rüppel, „was der wirkliche Anspruch der Verantwortlichen bei diesen schweren Gegnern zu Serienbeginn an mich und die Mannschaft war. In der Öffentlichkeit wurde der Klassenerhalt genannt.“

Der Ex-Trainer verwies darauf, dass der SCW auswärts „nicht gegen Laufkundschaft“ gespielt habe, sondern gegen Topteams. Und Heimspielgegner SG Bad Soden sei ein Aufstiegsaspirant. „Die Mannschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer alles gegeben“, erklärte Rüppel. Er habe sich bei der Pressekonferenz in Flieden ausdrücklich vor sie gestellt. „Sie konnte nicht eingespielt beziehungsweise in der Breite topfit sein“, da Leistungsträger erst zum ersten und zweiten Punktspiel dazugestoßen seien sowie andere Langzeitverletzte nur punktuell trainiert hätten.

Überrascht zeigte sich Sebastian Wessel von der Trennung. „Das war so nicht vorauszusehen“, sagte der Keeper Nummer zwei hinter Florian Bouma und Torwarttrainer, vor seiner Rückkehr ins Upland mehr als zehn Jahre im Trainer-Geschäft, der als einziger aus dem Nachfolge-Trio für ein Statement gestern zu erreichen war. Mehr wollte er zu der Personalie nicht sagen.