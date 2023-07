SC Willingen verkauft sich im Test gegen das U 19-Team des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach teuer

Mit allen Kräften: Wie auf dieser Szene zwischen dem Willingen Sören Vogel (links) und Nico Vidic verteidigte der SC Willingen gegen Gladbachs A-Jugend mit vollem Einsatz. © bb

Der Verbandsligist SC Willingen unterlag der A-Jugend von Borussia Mönchengladbach nur knapp mit 0:2.

Willingen – Niederlagen können auch Mut machen. Das dürften die Fußballer des SC Willingen am Dienstagabend gegen das U 19-Team des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gespürt haben. Bei ihrer 0:2 (0:1)-Niederlage zog sich der heimische Verbandsligist achtbar aus der Affäre.

SC-Trainer Jens Rüppel hatte schon im Vorfeld angedeutet, dass seine Mannschaft aus dieser Partie nur lernen könne. Gelernt hat sie, dass sie einem spielerisch klar überlegenen Gegner mit konzentrierter Abwehrleistung und großer Kampfkraft weitgehend Paroli bieten kann.

Es war keine Überraschung, dass der Bundesliganachwuchs über die gesamte Spielzeit hinweg überlegen war. Gladbach biss sich aber immer wieder an der gut gestaffelten Upländer Abwehrreihe die Zähne aus. „Sehr konzentriert, engagiert und diszipliniert haben wir ein sehr gutes Ergebnis erreicht“, freute sich Rüppel, der Wert auf den Hinweis legte, dass immerhin eine halbe Kreisoberligamannschaft auf dem Feld gestanden habe.

Die Leistung verdient auch deshalb Beachtung, weil die Gäste zur Pause bis auf den Torwart zehn frische Akteure auf das Feld schickten. Im ersten Abschnitt ging immer wieder ein Raunen durch die eihen der knapp 200 Zuschauer, als sich der Bundesligist mit blitzschnellen Zuspiel Freiräume verschaffte. In letzter Konsequenz war immer ein Willinger Abwehrbein dazwischen oder SC-Keeper Florian Bouma, der beispielsweise nach 21 Minuten gleich dreimal gegen Michael Nduka, Winsley Boteli und Kilian Sauck glänzend parierte.

So dauerte es immerhin bis zur 42. Minute, ehe sich die Dominanz der Gäste mit einem Treffer auszahlte. Per Abstaubertor brachte Winsley Boteli den Fohlen-Nachwuchs mit 1:0 in Führung.

Nach dem Wechsel kam die komplett andere Mannschaft der Gladbacher unter dem Strich nicht mehr an die Qualität aus Durchgang eins heran. Auch sie war zwar tonangebend, aber ungenauer im Ab- und Zuspiel. Hinzu kam, dass die Gladbacher Talente in beiden Spielzeiten weit mehr als ein Dutzend Mal ins Abseits liefen.

Noah Pack scheitert an der Latte

Nach einer gelungenen Kombination erhöhte dann Sinan Hinzmann in der 62. Minute auf 2:0. Mehr gelang dem Favoriten nicht. Und sechs Minuten vor dem Abpfiff war sogar die große und auch einzige Chance für die Upländer auf einen Treffer da. Nach einem Eckstoß kam der Ball in den Rückraum, wo Noah Pack von der Strafraumkante sofort abzog – der Ball klatschte an die Latte.

„Nach intensiven Trainingseinheiten bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Es war für mein Team nicht einfach, gegen die gut und massiv gestaffelte Abwehr der Willinger Mannschaft Lösungen zu finden“, gab der neue Gladbacher U 19-Trainer Oliver Kirch zu Protokoll. Der 40-Jährige schnürte von 2003 bis 2007 als aktiver Spieler selbst die Schuhe für Borussia und war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die U 19 des Hamburger SV zuständig.

Gladbach, das noch bis zum Wochenende im einwöchigen Trainingslager im Upland weilt, trifft am Samstag (13.30 Uhr) an gleicher Stelle auf die U 19 der Offenbacher Kickers. (bb)