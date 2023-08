Willingen verliert trotz Überzahl und guter Chancen auch in Flieden

Von: Manfred Niemeier

Erzielte sein zweites Verbandsliga-Tor für den SC Willingen überhaupt: Max-Till Saure. © Bauschmann

Auch im vierten Spiel hat es nicht zum ersten Punktgewinn für den SC Willingen gereicht. Damit ist der Fehlstart der Upländer in ihre 13. Verbandsliga-Saison in Folge perfekt.

Flieden - Obwohl sie 75 Minuten in Überzahl waren, mussten sich die Willinger beim SV Flieden mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Der Sportliche Leiter Frank Gruber bescheinigte seiner Mannschaft „eine wahnsinnige Leistungssteigerung“. Einerseits. Andrerseits brachte sie sich mit einem unnötigen Ballverlust an der Mittellinie vor dem ersten Gegentreffer und haarsträubenden Fehlern bei zwei Standards um den Ertrag der Darbietung.

Beide Mannschaften brauchten ihre Zeit, um ins Laufen zu kommen. Dann überschlugen sich gleich die Ereignisse. Jaron Krapf brachte den Ball von der rechten Seite nach innen und Christian Bohl köpfte zentral völlig frei zum 1:0 für Flieden ein (14.). Der Flankengeber selbst konnte sich nicht über die Führung freuen. Er trat, so sah es Schiedsrichter Heizmann, danach den am Boden liegenden Tom Friedrich in den Rücken und sah glatt „Rot“.



Seine Kollegen zeigten sich kein bisschen geschockt: Nur zwei Minuten später nutzte Niko Zeller die Standardschwäche der Gäste und köpfte mutterseelenallein gelassen aus sechs Metern zum 2:0 ein. „In fünf Minuten haben wir praktisch das Spiel verloren“, ärgerte sich Gruber.



Diese Analyse erwies sich auch deshalb als treffend, weil der SCW seine guten Chancen gegen nun defensiver agierende Platzherren nicht nutzte. Torwart Konstantin Heil rettete gegen Florian Heine nach Pass von Jan-Henrik Vogel (34.) und beim 18-Meter-Versuch von Matthias Bott (39.). Dazwischen blockten die Buchonen den Distanzschuss von Sebastian Butz (36.).



Max-Till Saure bringt SC Willingen verdient heran

Beinahe wäre die Gästelf von Trainer Jens Rüppel noch höher in Rückstand geraten. Homan Halimi setzte mit einem Traumpass Bohl in Szene, der frei durch am Fußreflex von SCW-Keeper Sebastian Wessel scheiterte (38.).

Mit Wiederanpfiff legten die Willinger erst recht den Vorwärtsgang ein. „Das war unsere stärkste Phase“, berichtete Gruber. Max-Till Saure bediente Jonathan Vach, der verzog freistehend aus acht Metern vor Heil (50.). Direkt danach vereitelte der Buchonen-Torwart mit den Fingerspitzen beim Heber von Heine nach Pass von Jonah Schilling den Einschlag.

Den verpasste auch Heine, als sein Schuss aus 14 Metern kurz vor der Torlinie von Andre Vogt geblockt wurde (55.). Keine 60 Sekunden später hatte der SCW war der längst verdiente Anschluss endlich hergestellt, Saure traf satt, trocken und unhaltbar aus 25 Metern unten rechts ins Eck.



Die Upländer arbeiteten nun am Ausgleich, brachten die Fliedener wiederholt in Verlegenheit. So strich der 18-Meter-Freistoß von Bott um Zentimeter am Tor vorbei (59.). Die Bemühungen wurden freilich nach gut einer Stunde jäh gestoppt, als Lukas Friedrich eine flach hereingegebene Ecke von Vogt am kurzen Pfosten zum 3:1 veredelte.

Vielleicht wären die SCW-Fußballer noch einmal zurückgekommen, wenn Vach seine Gelegenheit aus fünf Metern nach Flanke von Butz verwertet hätte (72.). „Wir waren klar überlegen“, erklärte Gruber, „aber wir hatten einfach auch Pech im Abschluss.“

Nach der Glanztat von Heil gegen Bott (90.) kam das 3:2 durch Jan-Niklas Albers nach Ablage von Noah Pack in der Nachspielzeit für eine Wende zu spät. „Für uns wäre hier ein Punkt verdient gewesen“, ärgerte sich Gruber. Den nächsten Anlauf unternehmen die Willinger am kommenden Sonntag gegen Hessenliga-Absteiger SV Neuhof. (ni)