SC Willingen vor dem Abstiegsendspiel: „Die Hütte muss brennen“

Von: Gerhard Menkel

Darauf hoffen sie beim SC Willingen: Jubelnde Spieler nach dem Abpfiff wie hier (von links) Christian Kuhnhenne, Jan-Henrik Vogel und Florian Heine. © malafo

Der SC Willingen kämpft am Samstag gegen die SG Kleinalmerode um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nord.

Willingen – Die Klaviatur des Abstiegskampfs spielen die Fußballer des SC Willingen nicht zum ersten Mal. Für ein solches Finale wie am Samstag (15.30 Uhr) mussten sie zumindest im Uplandstadion aber noch nicht in die Tasten greifen. Am letzten Spieltag der Verbandsliga-Saison gegen die einen Punkt bessere SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, die der Kürze halber gern als „Klei/Hun/Doh“ durchgeht, ist alles möglich: direkt drinbleiben, den mühsamen Umweg über die Relegation nehmen, oder schnurstracks runter.

Das Szenario des Direktabstiegs ist am wenigsten wahrscheinlich. Dazu müsste der SCW (31 Punkte) verlieren und der TSV Wabern (29) bei der SG Bronnzell gewinnen – die Fuldaer sind aussichtsreichster Bewerber für die Relegation zur Hessenliga (Artikel rechts). „Ich gehe davon aus, dass die Wabern schlagen werden oder zumindest nicht verlieren“, sagt SCW-Trainer Uli Rehbein.

Das Ergebnis des Rivalen wird egal, wenn die Upländer ihre Hausaufgabe erledigen und gewinnen. Das müssen sie; bei einem Remis geht’s wohl in die Relegation. Rehbein sagt: „Ich bin ganz positiv gestimmt, dass wir das hinkriegen.“ Die Mannschaft könne mit Drucksituationen umgehen. Das bewies sie für den Trainer trotz des 1:4 mit guten Leistungen in Hünfeld oder beim 3:0 in Johannesberg. Bei der Niederlage in Sand habe sie aber zu verhalten gespielt, womit Rehbein bei der Frage nach der passenden Taktik fürs „Endspiel“ landet. „Eine Gratwanderung“, sagt er. Den Gästen reicht ein Punkt zum Klassenerhalt. „Deshalb gehen wir mal davon aus, dass die etwas defensiver spielen. Das kann sich natürlich durch ein Tor alles komplett verändern“, weiß der Trainer, der den SCW wieder gemeinsam mit Mario Emde coachen wird.

Die Herangehensweise sieht wohl so aus: Aktiv nach vorn spielen, aber nicht mit vollem Risiko von Beginn an. „Die Spielstände werden ein Übriges tun“, sagt Rehbein. Das 5:1 für Willingen im Hinspiel mag im Hinterkopf sein und die Upländer „vorsichtig optimistisch stimmen“ (Rehbein). Eigentlich ist es ein Muster ohne Wert. Für die SG gehe es ja diesmal auch um „hopp oder top“, so Rehbein, „wir müssen uns auf eine Mannschaft einstellen, die vom Zweikampfverhalten und Einsatz her alles in die Waagschale werfen wird.“

„Grundsätzlich freue ich mich auf das Endspiel. Ich hoffe, dass richtig was los und die Unterstützung der Zuschauer da sein wird“ sagt Rehbein und findet: „Die Hüte muss brennen.“ Über eine mögliche Relegation mit dem Auftakt gegen Eintracht Baunatal denkt er nicht nach: „Wir wollen versuchen, das am Samstag zu klären.“

Der Kader am Samstag dürfte der gleiche sein wie zuletzt. Zwar haben Sebastian Müller (Hüftprellung) und Christian Kuhnhenne (Schlag auf den Fuß) schmerzhafte Andenken aus Hünfeld mitgebracht. Rehbein hofft aber, dass beide ebenso zur Verfügung stehen wie Fynn Butterweck und Jonathan Vach.