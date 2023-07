Schalker Knappenschmiede zu Gast in Rhoden: Walme-Stadion ganz in Königsblau

Ist vielleicht ein neuer Manuel Neuer unter ihnen? Auch für die Torhüter wurden beim Fußball-Camp des FC Schalke 04 in Rhoden extra Einheiten angeboten. © Claus Wetekam

Die Fußballschule des FC Schalke 04 war beim TV Rhoden zu Gast. 90 Mädchen und Jungen nutzten die Chance, ihr Können zu zeigen.

Diemelstadt-Rhoden – Mehr als 90 Mädchen und Jungen haben mit dem Beginn der Sommerferien das Klassenzimmer gegen den Fußballplatz getauscht. Sie trainierten in der Fußballschule des FC Schalke 04 drei Tage beim TV Germania Rhoden unter königsblauer Flagge mit.

Das Walme-Stadion wurde so zur „Knappenschmiede“ umfunktioniert. In Kooperation mit dem TV Germania hatte der Traditionsverein FC Schalke 04 vom 21. bis zum 23. Juli zum Fußball-Camp eingeladen. Besser können fußballbegeisterte Fußballer wohl nicht in die Sommerferien starten.

Das Training in der Fußballschule des Zweitligisten steht für ein besonderes Gütesiegel, denn es ist eng angelehnt an die Inhalte, die in der Schalker Knappenschmiede vermittelt werden. Diese genießt nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit einen guten Ruf. Weltstars wie Julian Draxler, Leroy Sane oder Manuel Neuer wurden hier ausgebildet.

Jedes Jahr tourt die Schalker Fußballschule durch ganz Deutschland, um auch in den ländlichen Regionen zukünftige Fußballstars zu entdecken. Bis zum November finden die blau-weißen Trainingscamps in den verschiedensten Regionen statt.

Jedes Camp geht über drei Tage. Mittels Trainingseinheiten und verschiedenen Aktivitäten inklusive Wettkämpfen und Turnieren wurden die fußballerischen Inhalte durch die Trainer des FC Schalke spielerisch vermittelt. So war für die teilnehmenden Nachwuchskicker jede Menge Spaß garantiert. Neben dem Trainings-Camp für Feldspieler wurde auch ein spezielles Torwart-Trainingscamp angeboten.

Gemeinsam mit dem TV Germania Rhoden konnte die Delegation der Königsblauen allen Teilnehmern so lehrreiche und ereignisreiche Fußballtage bieten. Jeder Teilnehmer erhielt ein Trikot-Set der Fußballschule des FC Schalke, dazu gab es neben Auszeichnungen auch kleine Überraschungen, die als Erinnerungen dienen.

„Wir bedanken uns, dass wir beim TV Germania Rhoden zu Gast sein durften. Hier hatten wir optimale Bedingungen, um das Camp zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Teilnehmer zu machen. Wir freuen uns bereits jetzt auf das Camp im nächsten Jahr“, so Michael Groß, der Leiter der Fußballschule.

Auch Rhodens Vorsitzender Stefan Bangert, der von Anfang an begeistert von der Idee des Fußball-Camps war, zog ein positives Fazit. „Die Knappenschmiede war eine herausragende Gelegenheit für alle Nachwuchskicker aus der Region, um ihr Fußballtalent auszubauen und unter Anleitung der Fachtrainer aus der Knappenschmiede den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen“, so Bangert, der besonders Stephanie und Eric Stoffelshaus dankte, die das Trainingscamp aufgrund ihrer langjährigen Kontakte zum FC Schalke nach Rhoden vermittelt hatten. cw

Königsblaue Talente: Die Teilnehmer und Trainer des Trainingscamps des FC Schalke 04 beim TV Germania Rhoden. © Claus Wetekam