Der Saisonstart des KSV Baunatal: Schleppend, aber mit guter Moral

Von: Pascal Spindler

Teilen

Am Sonntag in Griesheim gefordert: Die Baunataler um Außenverteidiger Patrick Krengel (Mitte) wollen bei den Südhessen den zweiten Saisonsieg feiern. © Andreas Fischer

Der KSV Baunatal startete punktetechnisch durchwachsen in die neue Saison. Am Sonntag in Griesheim will der Hessenligist wieder siegen.

Baunatal – So richtig fassen konnte es Baunatals Kapitän Daniel Borgardt nicht, als ihm der Schiedsrichter in der vergangenen Hessenliga-Partie seines KSV gegen den FC Gießen schon wieder die Rote Karte zeigte. Drei Ligaspiele hat der routinierte Fußballer in dieser Saison bestritten, zwei Mal flog er dabei vom Feld. Kurios: Beide Platzverweise kassierte Borgardt in der 78. Minute. Beide Male lag seine Mannschaft 1:2 zurück, drehte die Partie dann noch in ein Unentschieden. Ein Umstand, der beispielhaft dafür steht, warum der Baunataler Saisonstart eher schleppend verlief – und welche Moral im Team steckt.

Fünf Spiele, sechs Punkte, Tabellenplatz zwölf: Das ist nicht der Anspruch der VW-Städter, die die laufende Spielzeit ähnlich erfolgreich abschließen wollen wie die vergangene, in der am Ende Platz sechs stand. Noch sind die Baunataler davon allerdings ein gutes Stück entfernt, der Auftakt war holprig.

Einem ordentlichen Start gegen Türk Gücü Friedberg folgte ein maues Spiel beim SV Steinbach. Nach dem starken Auftritt gegen Hanau lieferte die Mannschaft in Stadtallendorf eine Grusel-Vorstellung ab, ehe sie am vergangenen Samstag den Punktgewinn gegen Titelanwärter Gießen bejubelte. „Vor diesem Spiel hat sich bei uns natürlich jeder Druck gemacht. Die Spieler, ich natürlich auch. Es war wichtig, dass wir dann mit diesem Unentschieden in Unterzahl ein Erfolgserlebnis gefeiert haben“, sagte Baunatals Trainer Tobias Nebe nach dem Spiel am vergangenen Sonntag.

KSV Baunatal am Sonntag in Griesheim

Allerdings: Ein Sieg sprang gegen Gießen nicht heraus, bisher feierte der KSV lediglich einen Dreier. Die Gründe dafür sind vielfältig. Da wäre zum Beispiel die schlechte Sommervorbereitung des Teams. Viele Spieler waren verletzt oder angeschlagen, nur selten konnte die Mannschaft vollständig trainieren. Hinzu kam ein Auftaktprogramm, dass es in sich hatte: Mit Friedberg, Stadtallendorf und Gießen bekam es Baunatal gleich zu Saisonbeginn mit den womöglich drei besten Teams der Liga zu tun.

Der KSV befindet sich zudem weiter in einer Findungsphase. Verstärkt haben sich die Baunataler besonders im Offensivbereich, gegen viele spielstarke Teams zu Saisonbeginn kam der Angriff allerdings noch gar nicht ausreichend zur Geltung. Meist stand vor allem das Spiel gegen den Ball im Vordergrund. Drei Platzverweise erschwerten den Start zusätzlich.

Doch: Die Mannschaft ist intakt, stemmt sich gegen Widerstände, beweist Moral. Das macht Mut für die kommenden Aufgaben. Die nächste steht bereits an diesem Sonntag an. Dann gastieren die Baunataler ab 15 Uhr beim SC Viktoria Griesheim, wollen endlich wieder einen Dreier einfahren. Einfach wird das jedoch auch diesmal nicht. Die Südhessen gingen in dieser Saison erst ein Mal als Verlierer vom Platz.

Von Pascal Spindler