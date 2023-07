Schnuppertraining des Deutschen Fußball-Internats in Buchenberg: Der Traum von der großen Karriere

Im Abschlussspiel der Talentsichtung konnten sich die Spieler in Buchenberg den Trainern des Deutschen Fußball-Internats noch einmal präsentieren. © SV Buchenberg

40 junge Fußballer haben sich dem Deutschen Fußball-Internat in Buchenberg präsentiert.

Buchenberg – 40 Fußballtalente aus der Region im Alter zwischen zehn und 14 Jahren hatten am vergangenen Samstag die Möglichkeit, dem Fußballhimmel ein Stückchen näher zukommen. Auf der Sportanlage des SV Buchenberg fand ein Training mit den Trainern des Deutschen Fußball Internats (DFI) aus Bad Aibling statt.

Für Maxim Heinz hat sich die Teilnahme schon gelohnt: Der Zehnjährige von der SG Eder wurde zum Deutschen Finale „Bester Spieler aller Camps 2023“ nach Bad Aibling eingeladen, wo er sich mit den besten Spielern aller Sport Camps des Jahres 2023 messen kann. Außerdem wird er auch eine Einladung zum Probewohnen am Deutschen Fußball Internat erhalten.

Das junge Nachwuchstalent überzeugte die Trainer des DFI – Sebastian Rass, Janis Deeken, Janik Backhaus und Martin Strobl – aufgrund seiner sauberen Technik, der Beidfüßigkeit, des offensiv Dranges und der schnellen Lernfähigkeit. Er war immer konzentriert bei den Übungen dabei und hat die Tipps der Trainer sofort umgesetzt. Neben Heinz könnten weitere sechs bis acht Spieler, die in Buchenberg vor Ort waren, noch eine Einladung nach Bad Aibling erhalten.

Die DFI-Trainer reisten bereits einen Tag zuvor an, um sich einen ersten Eindruck von der Sportanlage zu verschaffen. Bereits um 8 Uhr morgens begannen die Aufbauarbeiten der Leistungsdiagnostik, lange bevor die Eltern mit ihren Kindern auf dem Buchenberger Heßler eintrafen. Der SV-Vorsitzende Bernd Backhaus freute sich, dass es gelungen sei, die Trainer des DFI zu holen, um den Jungen und Mädchen der Region und damit auch ihren Eltern eine mögliche Perspektive für die sportliche und schulische Zukunft zu präsentieren. Eltern und Kinder waren am Ende zufrieden mit dem Tag, wie Backhaus berichtete.

Die DFI-Trainer betonten immer wieder, dass es ihnen in erster Linie nicht um vermeintliches Talent ginge, sondern vor allem um Lernfähigkeit und altersgemäße Technik. Die Trainingsübungen waren darauf ausgerichtet, dass die Jungen und Mädchen ihre Fähigkeiten im Torschuss, Passspiel, der Koordination und im eins gegen eins zeigen konnten. Dabei erhielten sie zahlreiche Tipps, wie sie sich verbessern können. Die Trainer achteten genau darauf, wie schnell die jungen Spieler die Ratschläge umsetzten.

Dazu wurden verschiedene Leistungsdaten erhoben. Mithilfe einer Radaranlage wurde die Schussstärke mit links und rechts gemessen, mit Lichtschranken die Sprintzeit über fünf und zehn Meter, mit den BlazePods, (elektrische Lichthauben) die Reaktionsfähigkeit sowie mit der Sportstation die Schnelligkeit mit und ohne Ball im DFB-Parcours. Die Ergebnisse werden den Spielern zugeschickt. Zum Abschluss stand ein klassisches Abschlussspiel auf dem Programm, bei dem die Trainer die Spieler genau beobachteten.

Durch die perfekte Kombination aus Schule und Sport ermöglichte das Deutsche Fußballinternat in den vergangenen Jahren mehr als 150 Spielern, in Nachwuchsleistungszentren von Profivereinen in ganz Europa zu wechseln. In der eigens gegründeten Privatschule können Spieler täglich auch am Vormittag mit professionellen Trainern trainieren. (red)

Er überzeugte die Trainer am meisten: Maxim Heinz von der SG Eder. © SV Buchenberg