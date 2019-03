Schützenfest der SG Rotenburg/Lispenhausen gegen Ludwigsauer

War das der Weckruf für den Fußball-Kreisoberligisten SG Rotenburg/Lispenhausen? Er gewann gestern sein Heimspiel gegen die SG Mecklar/Meckbach/Reilos mit 6:1 (2:0).

VON BURGHARD HAUPTMANN

Bei böigem Wind auf prima bespielbarem Rasen übten die stark ersatzgeschwächten Gäste anfangs Druck auf die Platzherren aus. Doch die Rotenburger Deckung stand.

Nach gut zehn Minuten befreite sich die Elf von Trainer Sandro Mohr. Eine Flanke von Steffen Kanngießer verlängerte Florin Goetzke im Fallen auf Aaron Stenzel, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (14.). Aarne Detlefsen verpasste das 2:0 - Patrick Geissler hielt (20.).

Die Heimelf blieb am Drücker und legte nach. Nach einem abgewehrten Freistoß nahm Jan Hanstein Maß und erhöhte auf 2:0 (33.). Die Gäste beorderten André Deneke nach vorne ins offensive Mittelfeld, allerdings ohne den erhoffen Erfolg.

In Minute 50 bereitete André Köthe mit einem Zuckerpass Steffen Kanngießers 3:0 vor. Deneke und Josko Sut kurbelten das Spiel der Ludwigsauer nun mit Nachdruck an, doch es mangelte an der Passgenauigkeit. Und so fiel der nächste Rotenburger Treffer. Nach gewonnenem Sprintduell traf Köthe flach zum 4:0 ins Eck (57.).

Suts schöner Freistoß in den Winkel bescherte seiner SG den Ehrentreffer (59.). Das 4:2 verhinderte Rotenburgs Keeper Newlove Quansah, der einen Strafstoß abwehrte (61.). Als Steffen Kanngießer den Ball über einen Abwehrspieler zu Max Iwers lupfte, war das 5:1 fällig (70.).

Ein weiter Pass in die Spitze leitete das 6:1 ein: Jan Lukas Wahl lief allen davon und traf (77.). Die Wittich-Elf war jetzt offensichtlich satt und überließ den Gästen in der Schlussphase mehr Spielanteile, was sich aber nicht im Ergebnis niederschlug.

Rotenburg/Lispenhausens Trainer Sandro Mohr kommentierte den Erfolg so: „Wir haben in dieser Woche super trainiert. Heute war jeder wach, und dann belohnst du dich. Schade ist, dass sich Florian Goetzke verletzt hat. Nächte Woche fahren wir zum Sechs-Punkte-Spiel zu Sorga/Kathus.“

Gästecoach Wolfgang Deneke stellte fest: „Das war ein Satz mit x, das war wohl nix. Die Rotenburger waren in allen Belangen besser, was aber auch daran lag, das wir nicht komplett waren.“

SG Rotenburg/Lispenhausen:Quansah – Bode, Stenzel, Orth, Götzke (37. v. Kintzel), Kanngießer, Wahl, Iwers, Detlefsen, Hanstein, Köthe. SG Mecklar/Meckbach/Reilos: Geissler – Kehl Schade (12. Hojenski), Horn, Sut, Wiegel, Hebeler, Arnold, Deneke, Wolf, Karpenstein Tore:1:0 Stenzel (14.), 2:0 Hanstein (33.), 3:0 Kanngießer (50.), 4:0 Köthe (57.), 4:1 Sut (59.), 5:1 Iwers (70.), 6:1 Wahl (77.) SR: Klee ( Rasdorfer SC);Z: 70