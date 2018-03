Wintereinbruch: Kaum Fußball im Schwalm-Eder-Kreis

Schwalm-Eder. Der Wintereinbruch trifft die Fußballer im Schwalm-Eder-Kreis hart. Fast alle Spiele sind abgesagt.

Nur drei Partien können am Sonntag über die Bühne gehen. In der Gruppenliga hat der 1. FC Schwalmstadt II auf Kunstrasen in Treysa ab 16 Uhr den FC Körle zu Gast. Zudem spielen auf Rasen in Röllshausen der SC Neukirchen und die SG Ohetal/Frielendorf. Los geht's um 13.15 Uhr mit dem Duell der Reserve-Teams in der Kreisliga B 4. Anschließend steigt der Vergleich des SCN und der SG in der Kreisoberliga ab 15 Uhr.

Trotz Kunstrasens fielen etwa die Verbandsliga-Spiele zwischen dem TSV Mengsberg und SV 07 Eschwege sowie SC Kaufungen und 1. FC Schwalmstadt den Witterungsbedingungen zum Opfer. (sbs)

