Schwere Beine nach dem Wiederauftakt in Scheden

Fußballer trainieren wieder

Ohne Neuzugänge aber mit großem Elan haben die Fußballer der SG Bühren/Scheden nach Lockerung der Corona-Regeln das Training wieder aufgenommen.

Scheden – Die Trainer Danny Willert und Ralf Bensch konnten rund 20 Spieler auf dem Rasen in Scheden begrüßen. Dieser präsentierte sich in bestem Zustand und Ralf Bensch meinte: „Da haben unsere Rentner, die sich um den Platz kümmern, ganze Arbeit geleistet; hier verspringt so schnell kein Ball!“ Danny Willert, der nach den Abgängen von Tom Bornemann (Bovenden) und Routinier Andreas Spillner auf zwei wichtige Spieler verzichten muss, hat die Hoffnung auf neue Gesichter noch nicht aufgegeben, unterstreicht aber: „Wir gehen kaum mal proaktiv auf Spieler zu, sondern warten ab.“ Kandidaten würden sich im Training ein Bild vom Team machen und dann entscheiden, ob sie kämen.

Nach dem Trainingsauftakt am Samstag hätten erst mal alle Spieler über schwere Beine geklagt. Verständlich, nach einer derart langen Trainingspause, die es zuvor noch nicht gegeben hatte. Jetzt sei es in den weiteren Einheiten wichtig, so Willert, dass die Spieler nicht aus lauter Freude überdrehen. „Wir müssen erst mal wieder an der Basis des Spiels arbeiten“, so der Coach weiter. Testspiele will die SG erst ab Juli vereinbaren. Dann könnten auch einige Akteure schon doppelt geimpft sein. Derzeit, so die Trainer, seien es rund die Hälfte, die ihren ersten Impftermin zum Beispiel über ihre Mitgliedschaft in der freiwilligen Feierwehr erhalten haben. (Manuel Brandenstein)