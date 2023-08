Selbstbewusster TuSpo bei selbstbewusster SG in Friedrichstein

Von: Gerhard Menkel

Sehen sich am Sonntag nicht: Eugen Ruf (li.) von der SG Bad Wildungen ist im Urlaub, Sven Schwedes vom TuSpo dagegen dabei. Das Bild entstand beim Kreispokal. © Artur Schöneburg

Die gemeinsame Gruppenliga-Zeit der SG Bad Wildungen/Friedrichstein und des TuSpo Mengeringhausenliegt mehr als ein Jahr zurück, das letzte Pflichtspieltreffen ist nicht lange her.

Bad Wildungen - Mitte April ließ der TuSpo beim 5:0 im Kreispokal die Wildunger einen Klassenunterschied spüren. Doch zwischen der damaligen und der heutigen SG besteht ein Unterschied, den der Mengeringhäuser Trainer Stefan Krohne so benennt: „Die Mannschaft wurde runderneuert.“

Die alten Ergebnisse sind gleichwohl präsent, wenn sich beide Teams am Sonntag (15 Uhr) in Friedrchstein gegenüberstehen. Vor allem bei den Wildungern. „Das hat uns schon wehgetan“, sagt Jan Leimbach über die Pokalpleite.

Er kommt dann gleich auch auf seinen Einstand als Trainer bei der SG zu sprechen. Das aus seiner Sicht unglückliche 2:2 damals an der Hagenstraße traf ihn, mehr noch aber das 0:3 im Rückspiel. Es sei mitentscheidend für den späteren Abstieg gewesen.

Selbstbewusst nach guten Ergebnissen sind beide Teams

Beim Anpfiff am Sonntag schwingt also auch Liga-Vergangenheit mit, sie forciert den grundsätzlichen Willen der Spielgemeinschaft zum Erfolg zusätzlich. „Wir wollen zeigen, dass wir es gegen den Gegner besser können“, sagt Leimbach.

Die Gastgeber gehen nach sechs Punkten und 8:3 Toren äußerst selbstbewusst auf den Platz. Nur wenig schmaler ist die Brust der Gäste nach zweimal 1:1, vor allem das Remis des TuSpo in Wabern hat Leimbach überrascht. Der Wildunger Übungsleiter hat etwa über Torwart Kim Sippel, der ja von Wabern kam, aber auch über berufliche Kontakte seine Infos von der Partie am letzten Sonntag eingeholt. Dazu kommt das 1:0 der Grün-Weißen im Hessenpokal gegen Lichtenau – „das sind Ergebnisse, die lassen aufhorchen und sensibilisieren noch mal dafür, wie schwer das werden wird am Sonntag“, sagt Leimbach.

Dass die Mengeringhäuser selbstsicher auftreten und nicht sehr beeindruckt vom Lauf des Gegners sind, lässt Stefan Krohne durchblicken. „Es wäre an der Zeit, dass wir mal die volle Ernte einfahren“, sagt der TuSpo-Coach mit Blick auf seine Liga-Resultate bisher. Und findet ganz grundsätzlich: „Wenn du in der Klasse drinbleiben willst, musst du gegen einen Aufsteiger punkten.“

Der Kader ist deutlich besser bestückt als zuletzt. Bis auf die länger verletzten Marcel Löhndorf und Nico Müller kann Krohne sogar die bestmögliche Startelf bringen; womöglich, weil der Einsatz von Dennis Jakob (angeschlagen) noch nicht klar ist. Dafür bleibt ein altbekannter Mangel: Die Mengeringhäuser verwerten zu wenige ihrer Torchancen. Das könnte ihnen zumindest im Brunslar den „Dreier“ gekostet haben.

Die Wildunger nutzen ihre Torchancen bisher besser

Jan Leimbach kann in dieser Hinsicht nicht klagen. Die Verwertungsquote der SG ist hoch, dazu verfügt sie in Jonas Hölscher über einen schnellen Edeljoker. Er dränge natürlich in die Startelf, sagt Leimbach. Es kann aber sein, dass Hölscher trotzdem später kommt, weil er seine Fähigkeiten gegen einen müder werdenden Gegner vielleicht gewinnbringender einsetzen kann.

Beim 4:3 in Goddelsheim zeigten einige Wildunger grenzwertigen Einsatz. Leimbach weiß das. Er sagt: „Wir wollten unbequem und aggressiv sein, aber da waren zwei, drei Fouls dabei, die viel zu unnötig aggressiv waren. Da kannst Du auch mal eine Rote Karte bekommen, wenn es doof läuft.“ Zwei Torschützen der Partie fehlen am Sonntag: Eugen Ruf und Mert Eligüzel sind im Urlaub. Dafür sitzen vielleicht Johannes Süring und Kevin Wathling auf der Bank.

Korbach – Gudensberg (So., 15 Uhr). Uwe Tenbusch sagt, er freue sich auf diese Partie. Gegen die FSG, das seien immer schöne Spiele gewesen. „Man kann gegen die richtig Fußball spielen.“ Ob das auch am Sonntag gegen einen verjüngten und womöglich verunsicherten Gegner zutrifft? Wer weiß.

Das Gästeteam von Trainer Peter Wefringhaus hat sowohl beim 0:4 in Bad Wildungen als auch beim 0:2 gegen Altenlotheim jeweils gut mitgehalten, aber keine Punkte geholt und ist gerade Letzter. Tenbusch ahnt: „Die gehören auf keinen Fall da unten hin.“ Sollen da aber erst mal bleiben, wenn es nach den Hansestädtern geht, denn diese wollen den ersten Heimsieg.

Der TSV/FC brachte zuletzt aus Edermünde nicht nur ein 1:0, sondern auch vier angeschlagene Spieler mit. Es gab in der intensiv geführten Partie gut auf die Socken. Mit der Konsequenz, dass Tenbusch Mitte der Woche nicht sicher wusste, ob Torschütze Bjarne Deselaers sowie Fabian Jaslar, Lukas Beil und Niklas Nowotny am Sonntag auflaufen können. Wieder im Kader ist David Will. mn