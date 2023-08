SG Bad Wildungen heute in Goddelsheim: Viel Respekt voreinander

Da waren sie noch etwas jünger: Tom Windhausen (SG Bad Wildungen) klärt im letzten Liga-Gastspiel seines Teams in Goddelsheim im November 2021 vor den Lichtenfelsern Philipp Rothe und Niklas Göbel. Im Hintergrund Florian Bruder, mittlerweile nicht mehr in Diensten der Wildunger. © bb

Die SG Goddelsheim/Münden und die SG Bad Wildungen/Friedrichstein haben sich in dieser Saison schon einmal getroffen. Früh in der Vorbereitung beim Möbelkreis-Cup.

Goddelsheim - Der Aufsteiger aus dem Süden gewann mit 4:1, doch ein Maßstab für das Gruppenliga-Duell um Punkte heute (19.30 Uhr) in Goddelsheim sei das eher nicht. Sagt Marco Vesper. „Das war zu einer frühen Phase der Vorbereitung und hat nur bedingt Aussagekraft“, so der Trainer der Lichtenfelser.

Besser zur Formanalyse taugt der Saisonstart. Die Gastgeber haben ihr 0:5 in Wabern „für uns abgehakt“, so Vesper. Doch die Auftaktpleite dürfte ebenso noch in den Köpfen sein wie das Wildunger 4:0 über Gudensberg.

Der Erfolg des Aufsteigers an sich habe ihn nicht überrascht, sagt Vesper. „In der Höhe konnte man jetzt allerdings nicht zwingend damit rechnen.“ Sein Kollege Jan Leimbach hat einen durchaus kritischen Blick auf die Partie. Klar, seine SG trat so effizient auf wie selten in der Aufstiegssaison und nutzte ihre Chancen konsequent. „Wir hatten aber auch Glück“, sagt er, das Resultat sei alles andere als selbstverständlich gewesen.

Doch Leimbach hat der Einsatz seiner Mannschaft imponiert, die sehr körperlich agierte und fünf Gelbe Karten quittierte, ohne unfair zu spielen. Sie dürfte heute ähnlich ins Spiel gehen. Der Trainer verlangt ein Maß an Aggressivität, das jedem Gegner vermittelt: Es ist äußerst unbequem, gegen die SG Bad Wildungen zu spielen.

Leimbach ahnt, dass sein Team abermals eine hohen physischen und geistigen Aufwand betreiben müsse, um in Goddelsheim zu bestehen. Auch umgekehrt ist der Respekt zu spüren. „Wir haben in der Vorbereitung schon gesehen, dass sie über Qualität verfügen und eine gute Ordnung und klaren Plan im Spiel haben“ sagt Vesper über die Gäste.

Gastgeber hoffen gegen einen Bestand der Serie gegen Waldecker Gegner

Die Lichtenfelser hoffen ein wenig auf die Statistik: In der Vorsaison gaben sie nicht eine Partie gegen einen Waldecker Verein ab. Daran würden sie zu gern anknüpfen, wie Vesper sagt. Beim Personal hat er noch einige Fragezeichen. Fehlen werden Fabian Thomas (verletzt), Raoul Mitze (gesperrt) und Florian Mitze (privat verhindert). Vespers Bruder Kevin und Mirco Grosche sind angeschlagen. Bei Eike Stracke (beruflich) und Benni Wendel (privat) werde sich ein Einsatz erst kurzfristig entscheiden.

Leimbach muss Kapitän Johannes Süring (Rückenbeschwerden) ersetzen und damit die Viererkette umbauen. Ansonsten habe er „volle Kapelle“. Den Feldspieler-Debütanten vom letzten Sonntag stellt er grundsätzlich ein ordentliches Zeugnis aus. Am meisten fiel Abel Lonchele Pegapgnag, ein aus der Ukraine geflüchteter Student aus Kamerun, im Mittelfeld auf. An Mert Eligüzel, aus der A-Jugend gekommen, lobt der Trainer Ballsicherheit und Laufbereitschaft, sagt aber auch: „Er kann noch mehr, als er gezeigt hat.“

Grundsolide, urteilt er über Luca Wittkowski, der sich in den Zweikämpfen noch schwergetan habe. Allerdings musste der 20-Jährige als linker Außenverteidiger eine für ihn neue Position besetzen. Beim eingewechselten Jonas Hölscher weist Leimbach auf bemerkenswerte Konstanz hin: Spielte der 19-Jährige, dann traf er bisher auch und lieferte zudem Assists. (bb/mn)