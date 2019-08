SG fährt zuversichtlich zum Duell der Aufsteiger

Hombressen/Udenhausen – Für die Fußballer der SG Hombressen/Udenhausen steht am Sonntag (15 Uhr) in ihrer ersten Verbandsligasaison beim Melsunger FV 08 schon das zweite Auswärtsspiel in Folge an. Für das Team aus der Bartenwetzerstadt ist es hingegen das zweite Heimspiel hintereinander.

Melsungen ist wie Hombressen/Udenhausen Aufsteiger in die Verbandsliga. Die Melsunger schafften den Sprung als Meister in der Kasseler Gruppenliga, Gruppe 1, die SG als Erster der Gruppe 2. Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide verloren vergangenes Wochenende ihre Auftaktpartie in der neuen Liga: Die SG unterlag in Willingen 1:3, der FV kam mit 1:6 gegen Sandershausen ganz schön unter die Räder.

Nach dem Fehlstart stehen also beide unter Druck, wollen sie nicht von Anfang an im unteren Tabellenbereich feststecken. Die Partie hat also eine gewisse Signalwirkung für beide Mannschaften. Wer verliert, bleibt unten und steht schon früh unter Druck, Punkte für das erklärte Ziel, Klassenerhalt, sammeln zu müssen.

Die hohe Niederlage des MFV gegen Sandershausen ist für SG-Trainer Marco Siemers kein Maßstab. Unterschätzen werden die Vereinigten sowieso keinen Gegner in dieser Liga.

In der sind sie zwar noch nicht so richtig angekommen, aber auf der Leistung in der ersten Halbzeit in Willingen können sie aufbauen. „Das war ein Gegner, der in der vergangenen Saison mehr Treffer als die beiden Hessenligaaufsteiger erzielt hatte“, ordnet Siemers die Partie gegen Willingen erst einmal ein und hofft, dass es seiner Mannschaft gelingt, diesmal noch konzentrierter in der Defensive zu arbeiten. Das Abwehrverhalten war deshalb für den SG-Coach auch ein Schwerpunkt in dieser Trainingswoche ansetzen. Als positiven Aspekt nimmt Siemers aus der Auftaktpartie noch mit, dass seine Spieler auch nach dem 0:3 nicht die Köpfe hängen ließen.

Nun geht es also auf ein Neues und vom Gegner aus Melsungen gibt es schon Neuigkeiten, die doch etwas überraschen. Denn kurz vor Saisonbeginn hat sich der Melsunger FV von seinem Trainerteam Schnell und Müller getrennt und nun den Ex-Sander Peter Wefringhaus verpflichtet. Das ist schon ein sportliches Beben nach nur einem Spieltag und macht die Sache für die Vereinigten möglicherweise noch kniffliger, denn neue Besen kehren oftmals gut.

Personell gibt es einige Sorgen bei Hombressen/Udenhausen, Adrian Schäfer und Theo Scharf sind angeschlagen aus dem ersten Spiel gekommen und ihr Einsatz am Sonntag ist fraglich. Dafür kehrt aber nach abgelaufener Sperre Abwehrroutinier Tobais Mirwald zurück und der freut sich sicher schon darauf, mit 34 Jahren zu seinem ersten Einsatz in der Verbandsliga zu kommen. zyh