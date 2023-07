SG Landwehrhagen/Benterode tanzt auf zwei Hochzeiten

Von: Manuel Brandenstein

Sie spielen und spielen: Und sie treffen! Hier freuen sich Tom Alheidt (links) und Michel Schönebach über ein Tor. © mbr

Die Saisonvorbereitung ist für alle Mannschaften eine anstrengende Zeit. Doch was sich die Fußballer der SG Landwehrhagen/Benterode vorgenommen haben, ist absolut außergewöhnlich.

Staufenberg –So könnte es dazu kommen, dass die Mannschaft am Samstag gleichzeitig zwei Turnier-Endspiele bestreiten muss.

Sowohl beim Udo-Reihert-Cup der SG Werratal als auch beim Söhre-Cup der FSK Vollmarshausen dürfte der Kreisoberliga-Aufsteiger am Samstag um den Siegerpokal spielen müssen. In Vollmarshausen steht das schon fest, nachdem die SG beide Gruppenspiele gewonnen hat. Eigentlich hatten die Staufenberger dort ihre Zusage unter der Prämisse gegeben, auch mal gegen stärkere Teams zu spielen und eben auch mal zu erfahren, wie es ist, den Platz als Verlierer zu verlassen. „Dieser Plan ist schon mal gründlich daneben gegangen!“, muss Trainer Andreas Kühne fast schon etwas schmunzeln. Sein Team hat in den vergangenen beiden Spieljahren lediglich fünf Punktspiele verloren und schwebt nach dem Aufstieg auf Wolke sieben. Da wäre es im Hinblick auf eine schwierige Premierensaison in der Kreisoberliga Kassel nicht schlecht, durch die eine oder andere Niederlage mal wieder geerdet zu werden. Doch wie gesagt: Beim Söhre-Cup ging die Erfolgsserie weiter.

Gegen Kreisoberligist Tuspo Nieste (Spielzeit einmal 45 Minuten) erzielte Niklas Kudzma nach einem 30-Meter-Solo den sehenswerten 1:0-Siegtreffer. Im Spiel gegen Gruppenligist SV Kaufungen war es erneut Kudzma, der nach einem Eckball von Mike Woltert zum Sieg traf. Damit war die Endspielteilnahme am Samstag (18 Uhr) schon perfekt. Dort wird als Gegner Verbandsligist CSC 03 erwartet.

Um auch beim Turnier der SG Werratal ins Finale zu kommen, benötigt die SG heute mindestens ein Unentschieden gegen die SG Werratal II. Dann stünde – ebenfalls am Samstag – (17.30 Uhr) das Endspiel an.

Nicht weniger als zehn Vorbereitungsspiele auf die neue Saison sind terminiert (inklusive Pokal). Andreas Kühne sieht darin kein Problem: „Ich stehe auf dem Standpunkt, dass nichts ein Spiel unter Wettkampfbedingungen ersetzen kann. Außerdem haben bei uns alle Spieler richtig Bock, Spiele zu bestreiten.“ Zudem sollen so wirklich alle Spieler genügend Einsatzzeiten erhalten und so auch die Chance besitzen, sich für den voraussichtlich 18 Mann starken Kader der ersten Mannschaft anzubieten.

In der kommenden Woche geht es für die SG mit dem Turnier in Kleinalmerode weiter (dort ist auch Nachbar SG Escherode/Uschlag im Einsatz). Am Freitag, 21. Juli, folgt das Einweihungsspiel für den Sportplatz Landwehrhagen gegen den CSC 03, und nur zwei Tage später steht das Pokal-Gastspiel der ersten Runde in Nieste auf dem Programm. „Wir haben bis zum Saisonstart Anfang August also noch einiges vor“, scherzt Kühne.

Übrigens: Die sich neu bildende zweite Mannschaft von Christian Kühne, aufgestiegen in die Kreisliga A, bestreitet am Freitagabend in Benterode ebenfalls ein Testspiel: Ab 18.30 Uhr ist der Kasseler SV zu Gast. Angesichts dieses Programms stellt sich für die SG-Fans nur die Frage, ob an diesem Wochenende neben Fußballgucken noch Zeit für andere Dinge bleibt. (Manuel Brandenstein)