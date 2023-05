SG Goddelsheim verteilt Gastgeschenke und unterliegt Mengeringhausen 0:5

In die Enge treiben: (v.l.) Stefanos Tziabazidis (SG) , Sven Schwedes, Dominik Lüdtke (beide Tuspo) und Kevin Vesper streben nach Ballbesitz. © bb

TuSpo Mengeringhausen heißt der Kreispokalsieger des Fußballkreises Waldeck. Die Mannschaft von Trainer Oliver Hintschich gewann diese Partie beim Ligakonkurrenten SG Goddelsheim/Münden mit 5:0 (2:0).

Goddelsheim – Die Mannschaft von Trainer Jens Fresen zeigte sich vor allem im ersten Durchgang als zuvorkommender Gastgeber, der auch zwei Gastgeschenke für den TuSpo übrig hatte.

Das Spiel war erst drei Minuten alt, das geht Raoul Mitze am eigenen Strafraum selbstbewusst ins Dribbling gegen Dominik Lüdtke. Der Mengeringhäuser gewann allerdings diesen Zweikampf und hatte dann keine Mühe mehr den Ball an Torwart Felix Vesper vorbeizubringen.

Diese Führung weckte die Gastgeber eher auf als dass sie dem TuSpo Mengeringhausen einen weiteren Schub brachte. Die Gastgeber eroberten sich nun Feldvorteile, spielten sich auch Chancen heraus, aber der Ball wollte nicht über die Torlinie.

SG Goddelsheim nutzt Torchancen nicht

Der Ausgleich hätte bereits in der sechsten Minute fallen können, denn der Schuss von Philipp Rothe, der etwa sieben Meter vor dem Tor stand, wird noch von der TuSpo-Abwehr geblockt, der Nachschuss von Max Steger ebenfalls und Stefanos Tziabazidis beendet diese Möglichkeit mit einem Schuss über das Tor. Nur zwei Minuten später hat der TuSpo erneut Glück denn ein eher ungefährlicher Schuss von Michael Kuhnhesse wird von Torwart Moritz Föll unterschätzt und unterlaufen, der Ball tippt auf springt über den Keeper und von dort an die Latte.

Während es den Anschein hat, dass sich der TuSpo aufs Verteidigen konzentrieren würde, hat Raoul Mitze (13.) mit einem etwas hoch zu angesetzten Schuss aus neuen Metern Pech.

Nachdem auch der Kopfball von Tziabazidis nach einem Freistoß zu hoch angesetzt worden war, starteten die Mengeringhäuser mit einem langen Ball einen Konter. Der fand auch am Rand des SG-Strafraums einen Empfänger in Grün-Weiß, Pascal Löhndorf lief in den Strafraum und SG-Torwart Felix Vesper ging etwas zu ungestüm in den Zweikampf und brachte den TuSpo-Kicker zu Fall. Elfmeter. Vesper konnte seinen Fehler auch nicht wieder gut machen, denn Sven Schwedes (35.) verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:0 Pausenstand. Nach dem Wechsel erhoffte sich die SG-Elf etwas mehr Treffsicherheit, ein früher Treffer.... Aber es wollte auch weiterhin kein Ball ins TuSpo-Tor.

Raoul Mitze sieht die Rote Karte

Die Bemühungen der Heimelf wurden dann noch erschwert, weil sich Raoul Mitze nach einem Gerangel mit Adam Sek zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, die ihm in der 65. Minute die Rote Karte einbrachte.

Nachdem ein Schuss von Jannik Guntermann von Dennis Jakob von der Linie gekratze worden war, nutzten die Mengeringhäuser erstmals dieses Überzahlspiel aus und erhöhten nach einer Ecke durch einen Kopfball von Pascal Löhndorf auf 3:0 (75.) .

Bei der Heimmannschaft gingen nun auch die Köpfe etwas runter, sodass Pascal Löhndorf in der 81. Minute einen Doppelpack schnüren konnte.

Doch die TuSpo-Elf hatte noch nicht genug, Torwart Vesper zeigt eine Glanztat gegen Max Jakobschat. Doch als dieser seine zweite Tormöglichkeit bekam, nutzte er sich um 5:0 in der 88. Minute.

Während Tuspo-Trainer Oliver Hintschich stolz auf seine Mannschaft war, war man im Goddelsheimer Lager etwas ratlos über diese hohe Niederlage. Doch auch Hintschich gab zu, dass die beiden ersten Tore glücklich gewesen seien und sie seinem Team natürlich in die Karten gespielt hätten.