SG Heinebach/Osterbach verspielt den Titel in Kalkobes

Rotenburg. Die SG Sorga/Kathus ist Meister der Fußball-Kreisliga A 1. Sie hat sich am Samstag mit 6:2 bei der SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz durchgesetzt und die SG Heinebach/Osterbach von Rang eins verdrängt. Die Alheimer haben beim Tabellendritten TSV Kalkobes 1:3 verloren.

Von Loris Jung

Weil der neue Spitzenreiter Sorga/Kathus am letzen Spieltag kampflos zu drei Punkten kommen wird und gegenüber den Heinebachern den besseren direkten Vergleich aufweist, müssen diese als Vizemeister ihr Glück in der Relegation versuchen.

ESV Weiterode II - SG Gudegrund/Konnefeld 0:8 (0:2).In der ersten Halbzeit konnten die Weiteröder noch ganz gut mithalten. Sie gerieten durch zwei individuelle Fehler in Rückstand. In der zweiten Hälfte brach die Heimelf ein.

Tore: 0:1 Hillwig (13.), 0:2, 0:3, 0:4 Leidorf (20., 46., 48.), 0:5 Schmidt (63.), 0:6 Bachmann (65./ET), 0:7 Leidorf (67.), 0:8 Nöding (70.).

TSV Kalkobes - SG Heinebach/Osterbach 3:1 (0:0). Bittere Niederlage für die Heinebacher, die als Vizemeister nun in der Relegation um den schon so oft knapp verpassten Aufstieg in die Kreisoberliga kämpfen müssen. Zunächst war es eine ausgeglichene Partie mit besseren Chancen für die Gäste, die sie vergaben.

Die Platzherren setzten auf Konter und hatte Erfolg damit. Den 0:1-Rückstand aus der 63. Minute glich Stefan Winter durch einen traumhaften Freistoß aus. Ein Remis hätte den Alheimern die Chance auf den Titel erhalten. Doch den besten Torschützen der laufenden Saison, Georghe-Daniel Azamfirei, konnten sie nicht über 90 Minuten ausschalten. Er traf eiskalt zum 2:1.

Nun warfen die Gäste alles nach vorne - und wurden in der 87. Minute ausgekontert.

Tore: 1:0 Noori (63.), 1:1 Winter (70.), 2:1 Azamfirei (78.), 3:1 Noori (87.).

FV Friedlos - SG Cornberg/Rocksüß 1:1 (1:0). Die Platzherren begannen gut und gingen schon nach zehn Minuten in Führung. Die Gäste kamen besser aus der Pause und belohnten sich in der 50. Minute durch Henning, der zum gerechten 1:1 traf.

Tore: 1:0 Nowocien (10.), 1:1 Henning (50.); Gelb-Rot: Schmied (Friedlos, 54.).

SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz - SG Sorga/Kathus 2:6 (2:2). Trotz des eindeutigen Ergebnisses war es ein offener Schlagabtausch. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Dann wurden die Gäste aber immer druckvoller und legten vier Treffer nach.

Tore: 1:0 Moog (17.), 1:1 Sieling (20.), 2:1 Moog (28.), 2:2 Röth (37.), 2:3 Adrian Kutschke (50.), 2:4 Röth (54.), 2:5 Sieling (60.), 2:6 Kurz (90.); Rot: Schenk (N/W/S, 53.) und Lidzba (Sorga/Kathus 79.), wegen Foulspiels.

SV Heenes - ESV Ronshausen 7:4 (3:1).Die Heimmannschaft holte sich einen verdienten Sieg. Sie war das ganze Spiel über besser, musste jedoch durch einige Nachlässigkeiten vier Gegentreffer hinnehmen.

Tore: 1:0 Kirsch (12.), 1:1 Mushir (16.), 2:1, 3:1 Heyer (33., 44.), 3:2 Champagne (51.), 4:2 Kirsch (60.), 5:2 Heyer (71.), 6:2 Gehbauer (74.), 6:3 Mushir (76.), 7:3 Heyer (88.), 7:4 Champagne (90.).

SG Wildeck II - SG Mühlbach/Raboldshausen 1:1 (0:0). Nach schwacher erster Hälfte steigerte sich die SGW II. Sie erarbeitete sich gute Chancen, doch nur Flegel traf - was seinem Team immerhin einen Punkt einbrachte.

Tore:0:1 Kolbe (66.), 1:1 Flegel (87.).