SG Landwehrhagen/Benterode feiert erstmals Aufstieg in Kreisoberliga

Von: Manuel Brandenstein

Hielten auch am Sonntag eine kräftige Packung für den Gegner parat: Max Zuschlag eröffnete gegen Zagreb Kroatien Kassel den Torreigen und setzte damit die SG Landwehrhagen/Benterode auf den Aufstiegszug. © Manuel Brandenstein

Mit einem 10:0-Sieg gegen Zagreb Kroatien Kassel sicherten sich die Fußballer der SG Landwehrhagen/Benterode die Meisterschaft in der Kasseler Kreisliga A1 und damit auch erstmals den Aufstieg in die Kreisoberliga.

Kassel – Vieles erinnerte am Sonntagnachmittag auf den Waldauer Wiesen an das Saisonfinale der vergangenen Saison. Nur das Ergebnis nicht! Damals verpasste die SG Landwehrhagen/Benterode am letzten Spieltag den Aufstieg. Doch nur knapp zwölf Monate später konnte praktisch dieselbe Mannschaft strahlende Mienen aufsetzen. Die Staufenberger schafften beim überlegen herausgespielten 10:0 (4:0) gegen Zagreb Kroatien Kassel ihren größten Erfolg seit dem Wechsel in den Fußballkreis Kassel vor sechs Jahren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Kühne wird künftig auf höchster Kreisebene in der Kreisoberliga antreten.

„Wenn das eine Mannschaft verdient hat, dann diese!“, gratulierte Andreas Kühne per Handy aus dem Urlaub. Die Jungs haben alle Backpfeifen weggesteckt; darunter die Pleite im vergangenen Jahr und auch den Nichtaufstieg trotz Tabellenführung in der Corona-Saison. Sie sind stärker als zuvor zurückgekommen!“ Am nächsten Wochenende beim Saisonfinale auf eigenem Platz gegen den FSV Kassel wird der Trainer wieder an Bord sein und kann dann gebührend mitfeiern.

Vertreten wurde er an der Seitenlinie durch seinen Bruder Christian. Der meinte: „Zu Beginn waren die Kasseler etwas wacher und konnten gut mitspielen. Nach dem Tor zum 1:0 war die Sache aber praktisch gegessen, weil wir dann spielerisch immer stärker geworden sind und die weiteren Treffer fielen.“ Nach etwas umständlich bestrittenen ersten 20 Spielminuten wurde erneut Stürmer Max Zuschlag zu einer Art Dosenöffner. Er hatte bereits in dem die Meisterschaft vorentscheidenden Spiel gegen Lohfelden einen wichtigen Treffer erzielt und und jetzt war er erneut zur Stelle: Er köpfte eine butterweiche Flanke des auf der linken Seite äußerst agilen Niklas Kudzma zum 1:0 und die Maschen (23.).

Bis zur Pause waren beim Stand von 4:0 schon alle Zweifel beseitigt. Im Gegensatz zu Dynamo Windrad im vergangenen Jahr waren die Kasseler Kroaten dem Tempo der Staufenberger Kombinationen bald nicht mehr gewachsen. Nach ihrem ersten gefährlichen Torschuss durch Strukar (48.), den Luis Schönebach aus dem Eck kratzte, fielen sechs weitere, teilweise sehenswerte Treffer. So beispielsweise der direkt verwandelte Freistoß von Jan Gude oder Fuad Kelmendis Tor zum 6:0 nach toller Kombination über Kudzma und Woltert. Mit Partymusik aus den mitgebrachten Boxen und auch der einen oder anderen Flasche Bier wurde anschließend mit den rund 100 angereisten Anhängern gefeiert. Meister-Zigarren wurden angesteckt und zahllose Bilder geschossen. Die offizielle Feier zum erstmaligen Kreisoberliga-Aufstieg soll es dann für diese erfolgreiche Mannschaft am 10. Juni geben.

SG Landwehrhagen/Benterode: L. Schönebach – Scholl, Dörner, Wedel, J. Röther – T. Gude, Herrmann – Zuschlag, Woltert, Kudzma – J. Gude. Eingewechselt: F. Kelmendi, Arand, M. Schönebach. Tore: 1:0 Zuschlag (23.), 2:0 Woltert (32.), 3:0 J. Röther (35.), 4:0 Herrmann (44.), 5:0 J. Gude (52.), 6:0 F. Kelmendi (58.), 7:0 Woltert (65./FE), 8:0 Woltert (78./FE), 9:0 Herrmann (85.), 10:0 F. Kelmendi (90.). (Manuel Brandenstein)