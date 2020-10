SG Lenglern, FC Grone, Bovenden: Zwei Schützenfeste und eine Corona-Absage

Fußball-Bezirksliga 4

Tor! Grones Oliver Waas erzielt das 2:3. Sülbecks Lukas Niesmann kann nicht mehr eingreifen.

In der Fußball-Bezirksliga gab es ein Spiel weniger als geplant: Die Partie zwischen Bovenden und Sparta Göttingen wurde wegen einer unklaren Situation um den Corona-Test eines Spielers verlegt. Schützenfeste mit jeweils neun Toren gab es in Lenglern und in Grone.