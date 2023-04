SG Landwehrhagen/Benterode nach 1:0 gegen Lohfelden mit besten Chancen

Kreisliga A Kassel

+ © Michael Frankfurth Umkämpftes Spitzenspiel: Siegtorschütze Max Zuschlag (links) kommt hier gegen Simon Haftmann und Alex Melnikow (rechts) nicht an den Ball. © Michael Frankfurth

Die Meisterschaft in der Kasseler Fußball-Kreisliga A bleibt spannend. Die SG Landwehrhagen/Benterode brachte Spitzenreiter FSC Lohfelden die erste Saisonniederlage bei.

Benterode – Die langen Schlangen geparkter Autos machten es schon von Weitem deutlich: Auf dem Fußballplatz in Benterode stand ein Spitzenspiel an. Rund 300 Zuschauer sahen, wie sich die SG Landwehrhagen/Benterode gegen Meisterschaftsfavorit FSC Lohfelden behauptete und letztlich ein 1:0 (1:0) über die Zeit brachte.

Durch den 16. Saisonsieg im 18. Spiel schloss die SG zum Spitzenreiter aus Lohfelden bis auf zwei Punkte auf und hat zudem noch zwei Partien nachzuholen. „Das könnte heute für uns ein ganz wichtiger Schritt gewesen sein. Ich bin unheimlich stolz darauf, wie die Jungs gekämpft haben“, sagte SG-Trainer Andreas Kühne. „Natürlich hätte heute Lohfelden vermutlich etwas anderes verdient gehabt, aber das ist uns jetzt gerade mal egal“, so Kühne weiter, der sein Team sehr kompakt aufgestellt hatte und praktisch ohne gelernten Stürmer spielen ließ. So sollten die großen spielerischen Fähigkeiten der Gäste erst gar nicht zum Tragen kommen.

Mann des Tages war Torschütze Max Zuschlag, der aufgrund beruflicher Beanspruchung viele Monate nicht in der 1. Mannschaft auflaufen konnte und nun völlig überraschend in der Startaufstellung stand. Zuletzt hatte er beim Saisonstart in Escherode auf sich aufmerksam gemacht. „Er hatte am Freitagabend überragend trainiert, weshalb ich ihn fast schon aufstellen musste“, meinte Trainer Andreas Kühne.

Schon nach 18 Spielminuten hatte sich diese Maßnahme ausgezahlt: Der schnelle Flügelspieler nahm einen Steilpass rechts im Lohfeldener Strafraum auf und brachte den Ball über die Torlinie. Lohfelden, das mit seinem 50-Tore-Sturm Miftari, Dönmez und Ademi antrat, schien etwas geschockt und hatte Probleme, sich gegen die wild entschlossen auftretenden Gastgeber echte Chancen zu erspielen. Gefahr strahlte nur ein sehenswerter Miftari-Freistoß aus, den Torhüter Luis Schönebach aber aus dem linken unteren Eck kratzte. So ging es für die Gastgeber unter dem Applaus ihrer Anhänger in die Pause.

In der zweiten Halbzeit spielte Lohfelden fast ausschließlich auf das Staufenberger Tor. „Spielerisch konnten wir aber nur wenig zeigen“, meinte Berat Miftari später. „Auf diesem Platz geht es wohl eher darum, sich nicht zu verletzen.“ Die SG warf bis auf wenige Konter alle Energie in die Verteidigung. Oliver Arand klärte mit hartem Einsatz an der Strafraumkante, und Philip Dörner rettete mit langem Bein gegen Anil Dönmez und so blieb es beim 1:0. Die SG belegt nun zumindest mal wieder den 2. Platz, der am Ende zu Aufstiegsspielen berechtigen würde. Das Rennen um die Meisterschaft ist also offener denn je.

SG Landwehrhagen/Benterode: L. Schönebach – Dülfer, Dörner, Wedel, J. Röther – T. Gude, Herrmann – Zuschlag (88. Bornscheuer), M. Schönebach, Kudzma (70. F. Kelmendi) – Woltert (75. Arand).

Tor: Zuschlag (18.). (Manuel Brandenstein)