Gruppenliga Gießen/Marburg: SG Oberes Edertal vor wichtigem Auswärtsspiel

Von: Timo Vöhl

Daniel Dithmar (rechts, hier gegen den Biedenköpfer Sadettin Taskiran) versucht den Ball abzuschirmen. © Jens Schmidt

Die SG Oberes Edertal ist in der Gruppenliga Gießen/Marburg in Bauerbach gefordert.

Bauerbach – Vor einer erneut schwierigen Aufgabe steht die SG Oberes Edertal an diesem Wochenende in Fußball Gruppenliga Gießen/Marburg: Die Elf von Trainer Oliver Sprang ist am Sonntag ab 15.30 Uhr beim SV Bauerbach gefordert.

„Bauerbach hat eine sehr ausgereifte Spielstruktur und spielt sehr intelligent“, analysiert Sprang den Gegner. „Ich finde sie ähnlich stark wie Biedenkopf“, vergleicht er den kommenden Gegner mit dem letzten.

Keine guten Vorzeichen, denn am Mittwoch verlor sein Team bei den genannten Biedenköpfern mit 0:4. Bereits in der ersten Halbzeit stand es nach drei Gegentoren über die linke Abwehrseite 0:3. „Wir haben die Probleme in der ersten Halbzeit angesprochen und standen danach tiefer“, geht Sprang auf die Abwehrschwäche ein. Dennoch sieht er die Fehler nicht ausschließlich auf der Außenbahn, sondern im gruppentaktischen Defensivverhalten: „Wir hätten die Pässe auch in der Innenverteidigung noch abfangen können.“

Die Defensive wird auch in Bauerbach ein wichtiger Faktor werden. Und hierfür hat der Trainer einer Plan: „Wir dürfen ihnen keine Räume geben und wollen ins Mittelfeldpressing gehen. Damit können wir sie beim Spielaufbau stören. Wichtig ist, dass unsere Ketten kompakt stehen.“

Eine ähnliche Marschrichtung hatte der Coach bereits gegen Biedenkopf ausgegeben. Dort wurde jedoch das Angreifen an der Mittellinie vor allem mit langen Bällen ausgehebelt. „Das taktische kann sich alle zehn Minuten ändern. Bei langen Bällen müssen wir auch die Tiefe bekommen“, spricht Sprang über seine Flexibilität in der Spielstruktur. Bei langen Bällen soll seine Elf demnach weiter zurückrücken und diese vor den Stürmern abfangen.

Bauerbach steht nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Mit Tom Bauscher stellen sie einen der Toptorjäger der Liga, er hat fünf der neun Bauerbacher Tore erzielt. Auffallend bei der Gegnerbetrachtung ist zudem, dass die Elf von Trainer Hendrik Lapp bisher in jedem Spiel mindestens ein Gegentor schlucken musste. Die Heimspiele trägt das Team auf einem Kunstrasenplatz aus.

Kunstrasenplatz als Nachteil?

Ob der Kunstrasenplatz ein Problem für SG aus dem Oberen Edertal ist, kann Sprang nicht direkt beantworten: „Im Winter haben wir durchgehend auf Kunstrasen trainiert, da war es kein Nachteil. Jetzt im Sommer waren wir immer auf Rasen, da ist es sicher für uns kein Vorteil auf Kunstrasen zu spielen.“

Personell freut sich der Trainer über die Rückkehr von Christoph Trusheim nach Sperre und dem zuletzt beruflich verhinderten Maurice Willstumpf. Fehlen werden weiterhin Francesco Le Rose, Phillip Herguth, Timon Wickenhöfer und Viktor Holzmann.

Mut machen dürfte der letzte Spieltag der vergangenen Saison: Durch Tore von Daniel Dithmar und Yannick Blank konnte seine Mannschaft das Heimspiel mit 2:0 gewinnen.