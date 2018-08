SG Rotenburg/Lispenhausen mit jungem Team am Start

Neuer Mann an der Seitenlinie: Sandro Mohr leitet jetzt das Training am Wittich.

Rotenburg. Noch läuft die Findungsphase, wie Sandro Mohr es nennt. Der neue Coach des Fußball-Kreisoberligisten SG Rotenburg/Lispenhausen macht sich ein Bild der Mannschaft, die er zum Beginn der Sommerpause übernommen hat.

Er ist Nachfolger von Steffen Oelschläger, der das Team zuvor zweimal zum Klassenerhalt geführt hatte.

Mit den ersten Trainingseinheiten ist Mohr, bis Ende der ersten Halbserie der Vorsaison noch für den damaligen Klassenkameraden SG Wildeck verantwortlich, durchaus zufrieden. 28 Spieler im Kader, zumeist mindestens 20 im Training – darauf lässt sich aufbauen. Mit den ersten Testspielen ist der Coach ebenfalls zufrieden, sodass er ein erstes vorsichtiges Saisonziel ausgibt. Mit Abstieg und Relegation möchte die SG in dieser Spielzeit möglichst zeitig nichts mehr zu tun haben. Vor zwei Jahren retteten sich die Rotenburger und Lispenhäuser, zwischenzeitlich fast aussichtslos abgeschlagen, über die Relegation. In der Vorserie stand der Klassenerhalt mit dem letzten Spieltag fest. Mohr weiß: „Das hat an den Spielern auch nervlich gezehrt.“

Seine Mannschaft ist jung, soll sich erst finden. Kapitän Steffen Kanngießer ist mit seinen 25 Jahren eine Führungsfigur, „auf den unheimlich viel an Verantwortung zukommt“, wie der Trainer weiß. Einen Neuzugang hat er allerdings, der Kanngießer einen Teil der Verantwortung abnehmen könnte: Sandro Seidenstricker (31) wechselt vom FSV Ohratal an die Fulda. Vor Jahren – und auch vor Mohrs Zeit bei der SGW – gab Seidenstricker ein kurzes Gastspiel in Wildeck. Von dort zog es ihn in die Thüringenliga, vergleichbar mit der Verbandsliga in Hessen. Mohr: „Er kann auf dem Platz ein Leader sein.“ Seidenstricker war bei Ohratal Außenverteidiger. Mohr: „Wenn ich solch einen Spieler habe, dann stelle ich ihn ins zentrale Mittelfeld. Woanders wäre er mit seinen Fähigkeiten verschenkt.“

Langsam aufbauen

Langsam aufgebaut werden soll der 18-jährige Daniel Sondermann aus der eigenen Jugend, ebenfalls im offensiven Mittelfeld zu Hause. Auch Max Iwers und Marvin Bode sind erst im zweiten Jahr bei den Senioren aktiv. Nach längerer Verletzungspause kehrt Moritz Raabe zurück.

Sorgen bereitete Mohr die womöglich langwierige Handverletzung von Torwart Stefan Künzl. Abhilfe schafft da Neuzugang Newlove Quansah, der sich der SG angeschlossen hat und beim Testspiel gegen die SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz (2:3) zur Halbzeit Philipp Bettenhausen zwischen den Pfosten ablöste. Die Spielgenehmigung liegt bereits vor, erklärt Sandro Mohr.

In Jan Hanstein und Florian Goetzke sind noch zwei der erfahreneren Akteure etwas angeschlagen. Andere kehren erst jetzt aus dem Urlaub zurück. „Immer kommen neue Spieler ins Training“, sagt Mohr schmunzelnd. Findungsphase eben.