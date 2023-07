SG Werratal gewinnt Reihert-Cup

Von: Manuel Brandenstein

Aufstellung zum Siegerbild: Teammanager Fabian Kutzera (rechts) schießt ein Hand © Manuel Brandenstein

Auch bei der zweiten Auflage des Udo-Reihert-Cups schnappte sich Gastgeber SG Werratal den Wanderpokal.

Hann. Münden – Im Finale am Samstagabend besiegte der Fußball-Bezirksligist die SG Landwehrhagen/Benterode haushoch mit 8:0 (5:0). Allerdings traten die Staufenberger hauptsächlich mit Spielern ihrer zweiten Mannschaft an, was es den Gastgebern erheblich erleichterte. Landwehrhagen/Benterode musste gleichzeitig nämlich ein Team beim Turnier in Vollmarshausen stellen.

Im Finale von Hedemünden trafen Lukas Bock (3), Lucas Gutheil, Marc Glatter (2), Timon Alt per Strafstoß und Maik Hildebrand.

Im Spiel um Platz drei setzte sich die SG Reinhardshagen mit 4:1 gegen den Tuspo Weser Gimte durch. Die Tore für den Sieger markierten Lukas Salomon (3) und Dominik Munk. Für die Gimter, die bei drei Abseitstoren Pech hatten, traf Gian Luca Röhling. Salomon wurde mit insgesamt sieben Treffern auch Schütze des Turniers. (Manuel Brandenstein)