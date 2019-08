SG Wildeck geht Unternehmen Klassenerhalt an

Endlich geht’s wieder los! Am Sonntag, 17 Uhr, empfängt zum Auftakt der Kreisloberliga Nord Aufsteiger SG Wildeck in Bosserode die SG Haunetal.

Bosserode – Die Wildecker sind froh, dass das Kapitel A-Liga schnell abgehakt werden konnte. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben. Nach der intensiven Vorbereitung und Findungsphase wird es nun ernst. „Die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung war gut. Nun gilt es, die richtige Mischung für das Eröffnungsspiel zu finden“, lässt sich Wildecks Coach Mike Lindemann noch nicht ganz in die Karten schauen. Aufgrund der Verjüngungskur, immerhin stießen zehn A-Jugendliche zum Kader, sei man jetzt ausgeglichener besetzt und habe auf verschiedenen Positionen mehrere Alternativen, die auch in der Vorbereitung ausreichend getestet wurden.

„Gerade für die jungen Spieler war es wichtig, sich in der doch etwas raueren Luft bei den Senioren zu beweisen“, sagt der Übungsleiter. Einzig Tom Pierce bereitet noch ein wenig Sorgen, der Probleme mit dem Knie hat und dessen Einsatz unter der Woche noch fraglich war. Auf jeden Fall fehlen wird Routinier und Libero Tobias Brill, dessen Part André Veselcic übernehmen wird. „Anfangs muss vielleicht jemand auf der Bank Platz nehmen, der sich eigentlich in der Anfangsformation gesehen hätte“, dämpft Lindemann schon im Vorfeld die Erwartungen der willigen Akteure, wobei er sich sicher ist, dass die jungen Spieler auf jeden Fall im Laufe der Serie ihre Spielanteile bekommen werden. „Die Jungs müssen geduldig bleiben, es können nicht gleich alle ran“, schiebt SG-Spartenleiter Thorsten Bornschier nach. Natürlich sei es unbefriedigend, wenn ein Spieler nicht zum Einsatz komme, hier gelte es den richten Mix zu finden. Die Kicker bei Laune halten, das sei die Schwierigkeit.

„Wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenhält und fair miteinander umgeht. So erreichen wir auch unser Ziel, am Ende im gesicherten Mittelfeld der Liga zu landen“, blickt Lindemann mit einem durchaus ausgeglichenen Kader optimistisch in die Zukunft. Ein Dreier zum Start würde die nötige Sicherheit geben, wobei in dieser Klasse kein Spiel einfach sei, legt er nach. Gegner Haunetal ist schwer einzuschätzen, da auch hier acht Jugendliche, darunter Simon Blankenbach, der einige Zeit im Wildecker Juniorenbereich aktiv war, in den Seniorebereich wechselten.

Bereits um 15 Uhr empfängt der ESV Hönebach auf dem Sportplatz an der Autobahn die Hessenligareserve des SV Steinbach. „Wir freuen uns auf das Spiel und sind guter Dinge“, so ESV-Trainer Tino Jäger. Der Wunsch, aktuell ohne große Verletzungen die Saison anzugehen, lediglich ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Marcel Katzmann, sei eingetreten.

Er warnt aber gleichzeitig davor, dass zweite Mannschaften gerade zum Serienbeginn schwer zu spielen seien, wobei es durchaus ein kleiner Vorteil sein könnte, dass die erste Mannschaft zur gleichen Zeit gegen Walldorf antreten müsse.

„Wichtig ist ein guter Start, zumal wir danach zwölf Tage Pause haben“. Die Unterbrechung passt Jäger zwar nicht ins Konzept, wenn aber am Ende ein Dreier herausspringt, kann er auch dies sicherlich verschmerzen.

Mit einer Auswärtsaufgabe startet die FSG Bebra in die neue Spielzeit. Die Mannschaft, die mit der spektakulären Verpflichtung des Kroaten Tomislav Labudovic auf sich aufmerksam machte – wir berichteten – gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim FSV Hohe Luft.

VON THOMAS BECKER