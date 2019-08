SG Wildecks zweiter Dreier

Hartes Stück Arbeit: Die Wildecker (in Rot) bleiben auch gegen Steinbach in der Erfolgsspur.

Fußball-Kreisoberligist SG Wildeck gewann auch gegen die Hessenligareserve des SV Steinbach.

Obersuhl – Zweites Spiel, zweiter Sieg - mit dem hochverdienten 4:2 (1:1) gelang ein perfekter Saisonstart. „Hervorragend, das haben wir uns verdient, und ihr habt gesehen, dass wir uns nicht verstecken müssen“, schwärmte Trainer Mike Lindemann nach dem Schlusspfiff in der obligatorischen Spielertraube.

Von Beginn an setzte die Heimelf die Gäste unter Druck und hätte bereits nach einer Viertelstunde klar führen können. Dennis Pierce, Yannik Rimbach und Tom Pierce fanden in SV-Keeper Ferdinand Vogt ihren Meister. Auf der Gegenseite be-strafte Pascal Manss einen Fehler von Bastian Roth überraschend zur Führung. Doch die SGW ließ sich auch nicht von Rimbachs verletzungsbedingten Ausscheiden beirren. Ein ums andere Mal wirbelten vor allem die Pierce-Brüder und Steven Seiler, der dann auch den entscheidenden Querpass zum Ausgleich für Christian Winter gab, die SV-Abwehr durcheinander.

Auch im zweiten Spielabschnitt war es immer wieder Routinier Winter, der versuchte, die jungen Wilden der Wildecker vortrefflich in Szene zu setzen, wobei er am Ende Einiges zurückgezahlt bekam. So nahm er ein Zuspiel von Tom Pierce direkt, Keeper Vogt warf sich dazwischen, Kapitän Andy Becker war zu Stelle und hob die Kugel geschickt zum 2:1 in die Maschen. Mit einem wahren Kabinettstückchen baute Winter dann den Vorsprung weiter aus. Einen Pass aus der eigenen Hälfte von Roth verlängerte er per Kopf über den heraus eilenden Keeper.

Bei seinem dritten Treffer spielte Winter dann seine ganze Erfahrung aus. Einen Befreiungsschlag konnte er trotz Doppelbewachung erobern und überlegt einschieben. Der 2:4-Endstand durch Erik Ziegler, der einen Fehlpass in der Nachspielzeit eiskalt bestrafte, ist als Schönheitsfehler zu betrachten. Daher meinte Lindemann auch nur: „Das einzige, was ich bemängeln muss, ist unsere Chancenverwertung“.

SG Wildeck: Schulte - Veselcic, Becker, Roth, Bode (60. Diouf), Wirth, Brill, Dennis Pierce (52. Opitz), Yannik Rimbach (28. Seiler), Tom Pierce. Tore: 0:1 Manss (19.), 1:1 Winter (33.), 2:1 Becker (47.), 3:1, 4:1 Winter (49., 77.), 4:2 Ziegler (90.+3).

VON THOMAS BECKER