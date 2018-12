Sieg für SC Hainberg, Pleite für SCW Göttingen

Fußball Landesliga

+ © Hubert Jelinek/gsd 2:1-Torschütze: Hainbergs Rolf-Hendrick Ziegner (links) behauptet den Ball gegen Gitters Henrick Schulz. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. In der Fußball-Landesliga wurden die Spiele von Göttingen 05 in Kästorf und des TSV Landolfshausen/Seulingen gegen den TSV Hillerse bereits am vergangenen Freitag abgesagt. Der SC Hainberg gewann mit 3:1 gegen den SC Gitter. Der SCW Göttingen unterlag 3:5 beim Tabellenletzten Goslarer SC und ließ dabei erneut wichtige Punkte gegen den Abstieg liegen.