2:0-Sieg: Starker TSV Altenlotheim bei „Rot“-Festival zum Auftakt

Die Übersicht verloren: Beim Zweikampf zwischen Yannik Leisner (Altenlotheim) und Gästespieler Mike Lengemann (links) ist der Ball in die Mitte geraten. © bb

Perfekter Start für den TSV Altenlotheim in die neue Gruppenliga-Saison: Mit 2:0 (0:0) schickte die Mannschaft von Robin Wissemann den SC Edermünde geschlagen nach Hause.

Altenlotheim – „Verdient“, wie der Spielertrainer fand. Bis auf die Chancenauswertung sei er zufrieden „Das, was wir uns vorgenommen haben, wurde umgesetzt“, sagte er. „Schon in der ersten Halbzeit hatten wir beim elf gegen elf die besseren Chancen.“

Damit spielte Wissemann auf die zunähst zwei Platzverweise gegen Edermünde an. In der 83. Minute sah Stanislaw Trailing nach einem bösen Foul an Nils Backhaus „Rot“, dann musste Magnus Koch nach einem zweiten Foulspiel mit der Ampelkarte runter (86.). Nach Abpfiff erwischte es auch Daniel Kraus, mutmaßlich wegen Schiedsrichterbeleidigung.

Die Gastgeber hatten schon früh einen Rückschlag wegstecken müssen. Neuzugang Henrik Wickert, offenbar schon nach dem Aufwärmen angeschlagen in die Partie gegangen, schied bereits in der 5. Spielminute verletzt aus, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. Für ihn stürmte nun Till Buckert neben Robin Wissemann.

Der TSV bemühte sich sofort, den SCE unter Druck zu setzen. Sein Mittel der Wahl: Oft lange, schnell nach vorn gespielte Bälle. Die Gäste kombinierten umgekehrt besser als die Heimelf, die im Zweifel aber immer einen Fuß dazwischen bekam, ehe der Abschluss gefährlich wurde. Torwart Timo Beumker war vor der Pause nur einmal gefordert, als er nach einer Vorlage mit der Hacke in die Mitte den Ball zur Ecke parierte (20.). Mehr Chancen besaß Altenlotheim. Patrick Wissemanns Kopfball nach Ecke war zu unplatziert (23.), und beim Unterfangen seines Bruders Robin, den Ball nach Flanke von Buckert an Tobias Ebert vorbeizulegen, passte der Tormann auf (30.).

Dennoch hätten die Gastgeber zur Halbzeit eigentlich führen müssen, Spielertrainer Wissemann vergab zwei Topgelegenheiten. Erst setzte er den Ball an den Pfosten, nachdem ihm Sascha von Drach einen Abschlag Beumkers per Kopf verlängert hatte (41.). Eine Minute darauf schoss er nach Hereingabe von Rudi Hofert fünf Meter frei vor dem Kasten den Ball genau auf Keeper Ebert.

Zur Führung hatte der TSV einen Strafstoß genutzt. Nach Foul von Koch an Florian Green ließ sich Christian Schmid die Chance vom Punkt nicht entgehen (50.) Der SCE wurde nur einmal noch gefährlich, als Maximilian Just plötzlich freie Bahn hatte, weil Patrick Wissemann der Ball durchgerutscht war. Beumker hielt klasse (70.). In doppelter Überzahl machte der TSV den Sack zu. Nachdem Robin Wissemann per Lupfer das 2:0 verpasst hatte (86.), vollendete er den nächsten Angriff, als er nach Schuss von Martin Grebe, den Ebert durchrutschen ließ, abstaubte. Das mögliche 3:0 verpasste Dominik Finke in der Nachspielzeit. (lw/mn)