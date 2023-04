Siegesserie der Korbacher A-Jugend gerissen: 2:3 gegen JSG Nieste/Staufenberg

Umstrittene Rote Karte gesehen: Maik Walger (vorn) wurde bei der 2:3-Niederlage der Korbacher A-Jugend vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen. © Artur Worobiow

Nun wissen die A-Jugend-Fußballer des TSV Korbach wieder wie sich eine Niederlage anfühlt. Sie hatten das letzte Mal Mitte November eine Gruppenligapartie verloren. Diesmal unterlagen sie der JSG Nieste/Staufenberg mit 2:3.

Korbach – Die B-Jugend des TSV machte es mit einem Sieg gegen den VfL Kassel II besser und die JSG Twistesee zog sich trotz des 0:1 gegen Spitzenreiter Hessen Kassel II gut aus der Affäre. Mit einem Sieg und einer Klatsche endete für die heimischen D-Jugend-Teams der Gruppenliga-Spieltag. Der TSV Korbach holte den Dreier, die JSG Friedrichstein hatte keine Chance gegen den KSV Baunatal.

A-Jugend:

TSV Korbach - JSG Nieste/Staufenberg 2:3 (0:2). Unerwartet, aber nicht unverdient. Die A-Junioren des TSV Korbach hätten Nieste nicht unterschätzt, sagte -Trainer Danny Petersen. Für ihn ist es eine Mal-so-mal-so-Mannschaft: „Diesmal haben sie einen guten Tag erwischt. Nieste ist keine Laufkundschaft, gegen die kann man auch mal verlieren“.

Die Korbacher fanden nie zu ihrem Spiel, der Gegner schon. Mit ihrer Spielweise, lange Bälle auf ihre schnellen Stürmer, war Niese auch erfolgreich. Mit so einem Spielzug gingen sie durch Tom Alheidt (28.)in Führung, die der gleiche Spieler nur vier Minuten später erhöhte.

Direkt nach dem Seitenwechsel fiel der Anschlusstreffer, Louis van Herzeele köpfte eine Flanke von Marvin Emde ein (47.). Zwei Minuten stellte Christian Schade mit einem Sonntagsschuss zum 3:1 den alten Abstand wieder her.

Die Korbacher war zu diesem Zeitpunkt zwar besser, aber sie schwächten sich selbst, weil Maik Walger die Rote Karte sah (55.). „Diese Strafe des verunsicherten Schiedsrichters war überzogen“, meinte der TSV-Trainer. Sein Team schaffte zwar noch Anschlusstreffer durch Anouar Benalia, aber zu mehr reichte es nicht mehr.

JSG Friedrichstein/Edertal - JSG Melsungen 6:1 (2:1). Ein Sieg der Friedrichsteiner gegen einen ersatzgeschwächten Gegner, der nur zu elft antreten konnte. Die Heimelf nutzte diese Schwäche und trat über weite Strecken sehr dominant auf.

Auch für das Tabellenbild war dieser Erfolg wichtig, weil die Friedrichsteiner ein Sechs-Punkte-Polster zwischen sich und ihrem Tabellennachbarn packen konnten und sie sind von allen Abstiegssorgen befreit.

Die Süd-Waldecker kamen gut ins Spiel, pressten früh, hatten viel Zugriff ließen aber einige Möglichkeiten aus, bevor Deniz Celik für die Führung sorgte. Dann ereilte sie eine kurze Schwächephase und die Gäste kamen mehr per Zufall zum Ausgleich (44.). Das frühe Anlaufen der Edertaler hatte dann Erfolg, denn ein Spieler wurde dadurch im Strafraum gefoult und Hakan Bozkurt verwandelte den Strafstoß zum 2:1 Halbzeitstand (45.).

Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber noch dominanter und Mehmet Agirgoel (54./65.), Deniz Celik (80.) und Sven Ochse (88.) machten das halbe Dutzend voll .

B-Jugend

TSV Korbach - VfL Kassel II 5:3 (2:2). Der TSV landete einen wichtigen sowie verdienten Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Kassel. Bis zur Pause begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, das Spiel war verteilt. Per Volleyabnahme das 1:0 durch Joel Rusch (10.), der Ausgleich fiel nach ähnlichem Muster zehn Minuten später durch Sam Osayamen.

Dann war der TSV wieder an der Reihe, eine schöne Kombination veredelte erneut Rusch und ebenso kontert Osayamen zum 2:2.

Nach der Pause kam Korbach besser aus der Kabine und ging erneut in Führung durch ein Distanzschuss von Rusch.

Diese baute Emin Alaylar mit Hilfe des Innenpfostens zum 4:2 aus. Der gleiche Spieler erhöhte per Strafstoß auf 5:2. Danach zog sich Korbach zurück und überließ dem VfL das Geschehen, mehr als das 5:3 in der Schlussoffensive durch Theo Henrich passierte aber nicht.

KSV Hessen Kassel II - JSG Twistesee 1:0 (0:0). Im Gegensatz zum Hinspiel, als die JSG mit 0:4 unterlag, waren die Twisteseer Kicker diesmal dem Tabellenführer aus Kassel ein ebenbürtiger Gegner. Ein Remis wäre daher das gerechtere Ergebnis gewesen. Die JSG begann druckvoll und hatte die erste Chance, Laurin Schön verzog knapp.

Auf der anderen Seite verhinderte der starke JSG-Keeper Marc Bubb die KSV-Führung. Nachdem auch Laurin Schön knapp scheiterte, zeigte der Schiedsrichter Nehren, dem JSG-Spieler Johannes Gottmann die Rote Karte , als dieser aus gesundheitlichen Gründen ausgewechselt werden musste.

Daraufhin stellten die Gäste um und ließen auch so nichts weiter zu. Im Gegenteil, Lange traf die Unterkante der Latte, Pelle Findler setzte den Abpraller knapp neben das Gehäuse, Paul Bäcker verpasste nur knapp.

Auf der anderen Seite entschärfte Bubb einen KSV-Distanzschuss. Kurz nach der Pause das 1:0, Trainer-Sohn Lasse Schönewolf bugsierte eine Hereingabe per Hacke ins Netz.

Dann wurde Max Bäcker im Strafraum in die Hacken getreten, der Pfiff blieb jedoch nicht. Als Langes Distanzschuss auch sein Ziel verfehlte, war die Partie entschieden.

D-Jugend

Korbach - Hombressen 3:1 (1:0). Die Korbacher fandenrecht schwer ins Spiel. Doch als Phil Oberding nach einem Freistoß die Führung erzielte, verhinderte Gästekeeper Bjarne Greiner mit Paraden gegen Semino Chirakakis und Oberding weitere Gegentreffer.

Nach der Pause führte ein Korbacher Abwehrfehler zum Ausgleich. Die Korbacher schüttelten sich kurz, dann scheiterte Demhat Kaplan mit seinem Kopfball an Greiner. Nachdem ein Gästespieler die Hereingabe von Fabio König ins eigene Netz abfälschte, ging Korbach wieder in Führung. Weitere Möglichkeiten von Luis Gass und König endeten am Pfosten oder bei dem guten Keeper. Kaplans Tor sorgte für die Entscheidung.



Friedrichstein - KSV Baunatal 0:7 (0:1). Die Wildunger machten sie es den Baunatalern zumindest im ersten Durchgang schwer. Nach vorne ging jedoch wenig, außer einer Halbchance für Lasse Pachonik. Torhüter Binjos traf mit einem weiten Abschlag den KSV-Pfosten.

Mit dem Gegentor von Adam Braham zum 0:1 ging es in die Pause. Danach schwanden der JSG die Kräfte und Jannik Nölte, Lounes Boukhoutta (2) und Adrian Appelhans (3) schraubten das Ergebnis nach oben. dv