Siegtor in der letzten Sekunde

Balhorn. Um 20.02 am Dienstag Abend stand der Balhorner Distelberg Kopf. Zumindest was die einheimischen Fans unter den rund 150 Zuschauern betraf.

Bei den Gästen aus dem Reinhardswald dagegen sah man überwiegend nur hängende Köpfe. Denn da löste der gastgebende Kreisoberligist SV Balhorn in einer vorgezogenen Partie des Krombacher Kreispokals mit einem 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den klar favorisierten Gruppenligisten SG Hombressen/Udenhausen die Fahrkarte für das Halbfinale.

Natürlich strahlte SVB-Trainer Christopher Kurz über das gesamte Gesicht: „Nach dem Sonntagsdebakel gegen Dörnberg II hat meine Mannschaft Moral bewiesen, sich voll rehabilitiert und letztlich auch verdient gewonnen.“

Sein SG-Kollege Dominik Lohne war hingegen enttäuscht. „Ich kann meiner aus der Ersten und Zweiten zusammengesetzten Mix-Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat sich bravourös verkauft, sich dafür jedoch letztlich nicht belohnt. Vielleicht auch deshalb, weil sie auf die Verlängerung spekuliert hat.“

Erwartungsgemäß begannen die Vereinigten aus dem Reinhardswald druckvoll, erarbeiteten sich optisch ein Plus, ohne jedoch Platzherrrentorwart Roman Seibert vor große Probleme zu stellen. Die Führung verdankt Hombressen/Udenhausen einem völlig unnötigen Abwehrlapsus von Rico Reitze, den Tobias Krone (28.) eiskalt bestrafte.

Wer gedacht hatte, dass es so weitergeht, sah sich getäuscht. Denn nun nahm Balhorn mehr und mehr das Heft in die Hand, jedoch noch ohne Erfolg. Ein Freistoß von Kevin Möller (36.) touchierte nur den Außenpfosten, dann verzweifelte Dennis Reitze (40.) an Gästekeeper Chris Maurice Lubitz. Fast mit dem Pausenpfiff forderte das SVB-Lager nach einem Foul an Aleksander Moskaltschuk einen Strafstoß. Schiedsrichter Alexander Wahl aus Wolfhagen hatte es anders gesehen.

Auch nach der Pause blieben die Platzherren am Drücker und glichen früh durch Alexander Wicke (51.) aus. Dann vergaßen sie aber durch Dennis Reitze (68.) und Dennis Moskaltschuk (70.) für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Erst in der Schlussviertelstunde konnten sich dann die Gäste wieder besser in Szene setzen und forderten ebenfalls einen Strafstoß, als Lukas Schmidt (75.) im Zweikampf mit Torwart Seibert zu Boden ging. Doch auch diesmal gab es keinen Pfiff.

Matchwinner war in der Nachspielzeit Kevin Möller (90.+2) mit einem 30-Meter-Freistoßhammer durch Freund und Feind. Danach pfiff Schiedsrichter Wahl sofort ab. Balhorns Jubel konnte beginnen.