Socca World Cup in Essen: Heim-WM als Höhepunkt für Kim Sippel

Von: Sebastian Schmidt

Deutschlands Kapitän: Kim Sippel aus Wabern will sich bei der Kleinfeldfußball-WM in Essen beweisen. © Julian Meusel

Weltmeisterschaft statt Verbandsliga. Essen statt Hessen. 3000 Fans statt 300 Zuschauer. Für Kim Sippel steht ab morgen ein absoluter Höhepunkt seiner Laufbahn an. Denn der Torhüter des TSV Wabern will sich mit Deutschland beim Socca World Cup in Essen, der Heim-WM im Kleinfeldfußball, beweisen.

„Mehr geht nicht. Wir wollen bis zum letzten Tag dabei sein“, betont der 34-Jährige, der weiterhin Kapitän des Teams ist, mit dem er 2018 in Lissabon Weltmeister wurde und für das er im Vorjahr in Budapest als bester Rückhalt des Turniers ausgezeichnet wurde.

Deutschland spielt in der Gruppe A und trifft dabei zunächst auf Zypern (Fr. 21 Uhr), den Oman (So. 20 Uhr) und Chile (Di. 20 Uhr). „Zypern ist direkt der stärkste Gegner in der Gruppe. Wir wollen Erster werden, um anschließend vermeintlich stärkeren Teams aus dem Weg zu gehen“, betont Sippel. Denn gespielt wird in elf Gruppen a vier Teams, von denen 32 Mannschaften in die K. O.-Phase einziehen werden.

Brasilien und Polen favorsiert

Zu den Top-Favoriten zählt Sippel neben Titelverteidiger Brasilien vor allem Polen, aber auch technisch versierte und abgezockte Teams wie Kasachstan, Rumänien und Moldawien. Als Gastgeber möchte der Deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband (DKFV) im Stadion auf dem Kennedyplatz in Essen ein Fußballfest für 3000 Fans auf den Tribünen sowie mit zahlreichen Mitmach-Aktionen drumherum bieten. Diese Stimmung soll dann auch in die heimischen Wohnzimmer transportiert werden. Denn erstmals wird der Socca World Cup bei Dazn live übertragen. Als weitere Premiere spielen bereits heute ab 13 Uhr federführend vom SGS Essen den Womens Socca Cup für Profifußballerinnen aus.

Das Turnier der Männer endet mit dem Finale am 11. Juni (20 Uhr). Von diesem Spiel träumen neben dem Waberner Kim Sippel noch weitere Kicker aus der Region Nordhessen und Südniedersachsen. Als Coach gibt weiterhin Malte Froehlich die Richtung vor, der im Liga-Alltag zusammen mit Philipp Weißenborn Landesligist FC Eintracht Northeim trainiert, für den auch Julen Mediavilla spielt.

Trainer kommt aus Northeim

Gianluca Evers stürmt normal für Oberligist FSV Schöningen, Benedict Chandra wechselt im Sommer zu Landesligist 1. SC Göttingen 05. Ebenfalls Göttinger ist der 19-Jährige Bennet Sündermann, dessen Bruder Marlon in der abgelaufenen Saison für Regionalligist KSV Hessen Kassel 20 Spiele im Tor bestritt.

Abwehrspezialist Sündermann steht damit sinnbildlich für den Verjüngungskurs im Team, in dem der spielende Co-Trainer Dominic Reinold und Sippel die mit Abstand Ältesten sind. Eine erfahrene Kraft neben Torjäger Niklas Kühle ist zudem auf Abruf: Julian Engels. Der 30-Jährige war bei D.C. United in der Saison 2016/17 Profi in den USA. Damals noch als Julian Büscher. Doch 2021 heiratete er Sängerin Sarah Engels, nahm deren Namen an und ist auch ihr Manager. (von Sebastian Schmidt)