Später Ausgleich als Comeback-Verderber: TSV/FC Korbach überzeugt beim 1:1 in Waltersbrück

Jan-Fabian Jaslar © bb

Nur ein paar Minuten haben den Fußballern des TSV/FC Korbach zum Drei-Punkte-Comeback in der Gruppenliga gefehlt. Der SG Neuental/Jesberg gelang aber noch in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1 (0:1).

Waltersbrück – „Vor dem Spiel wäre ich als Neuling in der Gruppenliga mit einem Punkt im Auftaktspiel zufrieden gewesen. Nach dem Spielverlauf allerdings sind wir jetzt doch enttäuscht“, gab Trainer Uwe Tenbusch nach seinem persönlichen Gruppenliga-Debüt zur Protokoll: „Meine Mannschaft hätte den Sieg verdient gehabt.“

Korbach musste beim Tabellenneunten der vergangenen Saison den ein oder anderen Ausfall verkraften. Da eine Handvoll Offensivspieler fehlten, stellte Tenbusch um auf Viererkette mit Neuzugang Jonah Schmincke und Lukas Beil auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung. Das funktionierte.

Korbacher Manko: schlechte Chancenverwertung

Bei hervorragenden äußeren Bedingungen auf dem Sportplatz in Waltersbrück machte der TSV/FC von Beginn an Betrieb und erspielte sich mehrere hochkarätige Torchancen durch Elias Mayer, Steffen Emde oder auch Fabian Jaslar. „Das ist das einzige, was ich an der Leistung meiner Mannschaft bemängeln muss – die Chancenverwertung“, sagte Tenbusch. „Läuferisch und kämpferisch war das eine absolute Topleistung der gesamten Mannschaft. Teilweise haben wir den Gegner an die Wand gespielt.“ Neuental/Jesberg besaß lediglich eine gute Kontermöglichkeit, mehr war nicht zu sehen.

Korbach blieb nach Wiederbeginn spielerisch überlegen. In der 75. Minute belohnten sich die Kreisstädter endlich. Zunächst sah es so aus, als ob Fabian Jaslar mit seinem Schuss am Pfosten scheitern würde, willensstark setzte er jedoch nach und drückte den Abpraller über die Linie.

Die Gastgeber reagierten und schalteten um auf Angriff total. Korbachs Keeper Sören Beckmann hielt mit einigen Glanzparaden die Führung lange fest. Kurz vor dem Abpfiff war er abe geschlagen: Lukas Knigge gelang mit einem unhaltbaren Kopfball in der Nachspielzeit der Ausgleich. Tenbusch gab sich am Ende versöhnlich: „Wichtig für meine junge Mannschaft ist die Erkenntnis, dass sie auch in der Gruppenliga gut mithalten kann.“ mr