Sparkasse&VGH-Cup: Eintracht Northeim geht in der Todesgruppe leer aus

Göttingen – Dramatik pur und der emotionale Höhepunkt am Ende des dritten Turniertages:

Göttingen 05 musste am späten Samstagnachmittag gegen AZ Alkmaar gewinnen. Und die Schwarz-Gelben siegten verdient mit 2:0 und zogen in die Zwischenrunde ein.

Dafür und für eine herausragende Mannschaftsleistung von Minute eins bis dreizehn wurden die Jungs um das Trainerteam Nils Leunig, Jürgen Bock und Torsten König von der großen Mehrzahl der 3000 Zuschauer gefeiert. Nicht mit einstimmen konnten etwa 100 Fans von Eintracht Northeim, die vor Spielende bitter enttäuscht die Halle verließen. Für die stark aufspielende Mannschaft der Eintracht, die zuvor Bundesligist Borussia Mönchengladbach auch dank eines überragenden Keepers Tim Tautermann und des Torschützen Niki Weighardt ein 1:1 abgetrotzt hatte, blieb nur die Heimfahrt: Nach zwei Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage ging die Eintracht leer aus.

Dabei sah es am Nachmittag noch gut aus für die Northeimer. Zumal die 05er gegen Manchester United unglücklich und trotz einer großartigen Leistung 0:1 verloren hatten. Alkmaar schlug dann Mönchengladbach und so kam es in der „Todes-Gruppe“ zum „Sudden-Death“ – zum Nachteil der Northeimer Eintracht. Die Schwarz-Gelben des SC 05 hatten die Halle schon im Spiel gegen Vorjahressieger Manchester United hinter sich, weil sie dem scheinbar übermächtigen Gegner ebenbürtig waren, aber einige gute Chancen ausließen.

Jene gegen Manchester fehlende Effektivität brachten die Schwarz-Gelben gegen Alkmaar in brutaler Form auf den Platz: Drei Chancen, von denen Doppeltorschütze Simeon Dähling zwei nutzte. Aus der sensationell verteidigenden Mannschaft ragten noch Luca Bock und Torwart Marcel Jünke heraus.

In der Zwischenrunde ging es für die Göttinger dann zunächst erfolgreich weiter. Luca Bock brachte Schwarz-Gelb in Führung, die Fortunas Nikell Touglo zum 1:1-Endstand ausglich. Im zweiten Spiel gegen den FC Brügge kam dann das Aus. Keeper Jünke musste verletzt raus, dafür ging Luca Bock ins Tor. Die Zuschauer verabschiedeten die Göttinger, die fast gar nicht mehr gefährlich vor dem Tor der Belgier auftauchten, dennoch mit Applaus.

Die Zwischenrunde hatten aber auch noch der JFV Rhume-Oder, die JSG Schwarz-Gelb und das Überraschungsteam Tuspo Petershütte erreicht. Das Team aus Osterode sogar als Gruppendritter noch vor der schwachen Eintracht aus Frankfurt.