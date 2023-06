Personalsorgen vor Kreispokalfinale gegen OSC Vellmar: Spielt beim KSV Baunatal am Ende der Torwarttrainer?

Etliche Spieler fehlen

+ © Malmus, Pia Will trotz Personalsorgen den Kreispokal gewinnen: KSV-Trainer Tobias Nebe. © Malmus, Pia

Im Kreispokal steht das Endspiel an: Der OSC Vellmar trifft in Wattenbach auf den KSV Baunatal. Doch vor allem der Hessenligist hat arge Personalprobleme.

Baunatal/Vellmar – Finalzeit im Kreispokal. Am Donnerstag treffen im Söhrewalder Ortsteil Wattenbach Fußball-Verbandsligist OSC Vellmar und Hessenligist KSV Baunatal aufeinander, spielen um den Titel. Die Voraussetzungen könnten vor dem Endspiel jedoch besser sein – allen voran für den vermeintlichen Favoriten aus der VW-Stadt.

Der Weg ins Finale

Baunatal schaltete auf dem Weg nach Wattenbach zunächst den FC Wahnhausen, den FC Hermannia, den SV Kaufungen und den SV Türkgücü aus. Im Halbfinale gewann die Mannschaft von Tobias Nebe souverän 5:0 gegen die TSG Sandershausen.

Der OSC Vellmar besiegte erst den FSV Kassel, den TSV Rothwesten, die FSK Vollmarshausen, den Tuspo Rengershausen und im Halbfinale schließlich nach Elfmeterschießen Klassenkamerad CSC 03 Kassel.

Der Spielort

Ausrichter des Endspiels ist die TSG Wattenbach, gekickt wird auf der Sportanlage „Am Brand“ an der Welleröder Straße in Söhrewald-Wattenbach. Los geht’s um 17.30 Uhr. Bereits zuvor finden auf dem Platz zahlreiche Junioren-Endspiele sowie das Finale der Alten Herren statt.

Der Veranstalter weist auf die Parkplatzsituation hin und merkt an: Es stehen zwei Parkplätze unterhalb des Sportplatzes zur Verfügung sowie der Wanderparkplatz am Brand und der Parkplatz am Friedhof.

Die Ausgangslage

Eigentlich geht Baunatal als klarer Favorit ins Spiel. Der KSV hat in der Hessenliga die beste Saison seit zehn Jahren gespielt, will unbedingt gewinnen und in den Hessenpokal einziehen. Problem dabei: Den Baunatalern stehen morgen kaum Spieler zur Verfügung. Die meisten Akteure sind im Urlaub, weil zwischen Saisonende und geplantem Trainingsstart am 20. Juni sonst kaum Zeit für Erholung gewesen wäre.

Mit Felix Bachmann, Johann Klein, Dominik Schneider, Niklas Künzel, Tom Siebert, Tom Leinhos und Hüseyin Cakmak sind lediglich sieben Spieler einsatzbereit, Justin Wroblewski und Nicolai Lorenzoni sind angeschlagen, ein Mitwirken deshalb fraglich. A-Jugendspieler müssen für die Partie mindestens 18 Jahre alt sein, davon stünden dem KSV maximal fünf zur Verfügung. Trainer Nebe: „Wir müssen schauen, dass wir irgendwie elf Mann zusammenbekommen. Unser Torwarttrainer muss schon auf der Bank sitzen.“ Er finde es sehr schade, dass im Vorfeld keine Kompromissbereitschaft gezeigt wurde, um das Spiel zu verlegen. „Wir können es nicht ändern und müssen hoffen, dass wir überhaupt antreten können“, sagt Nebe unglücklich.

Für Vellmars Trainer Jörg Müller ist der Spieltermin ebenfalls nicht optimal. Er sorgt sich darum, dass seine Niedersachsen im Team nicht pünktlich anreisen können. Dort ist im Gegensatz zu Hessen kein Feiertag. Dennoch sagt er: „Nach einer eher mittelprächtigen Saison werden wir noch mal alles geben, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.“

Letztmals werden Egli Milloshaj, der zum Gegner nach Baunatal wechselt, und Oliver Scherer, den es als spielenden Co-Trainer zu Tuspo Grebenstein zieht, auflaufen.

Die Historie

Vellmar und Baunatal trafen im Kreispokal schon mehrfach aufeinander, zuletzt im Endspiel 2020/21. Der KSV siegte 3:0. Im Viertelfinale 2017/18 gewann der OSC das Duell mit 2:0, das Halbfinale 2017/18 ging mit 5:3 an Baunatal. 2012/13 siegte Vellmar noch als Hessenligist in der ersten Runde 4:0.

(Von Pascal Spindler und Horst Schmidt)