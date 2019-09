Spitzenreiter Hönebach gastiert in Alheim

Zwei, die zuletzt gefehlt hatten, am Sonntag aber wieder mitmischen: Artur Penner von der SG Heinebach/Osterbach (links) und Hönebachs Marcel Katzmann.

Ein Remis und fünf Niederlagen - das ist die Bilanz des Fußball-Kreisoberligisten SG Heinebach/Osterbach nach dem 18. August, dem Tag des letzten Sieges.

Heinebach – Diese Negativserie hat das Team von Trainer Martin Köthe auf einen Abstiegsplatz abrutschen lassen.

Und nun kommt ausgerechnet der Spitzenreiter nach Alheim. Das Heimspiel gegen den ESV Hönebach wird am Sonntag ab 15 Uhr ausnahmsweise nicht in Heinebach, sondern auf dem Oberellenbacher Sportplatz des SV Osterbach stattfinden. Dort ist vor langer Zeit das alte Sporthaus abgebrannt. Jetzt gibt es ein neues samt Grillplatz, das nun eingeweiht wird. Und zur Feier des Tages wird in Oberellenbach gekickt.

Rein sportlich gesehen ist den Alheimern allerdings gar nicht zum Feiern. „Wir stecken in einer Ergebniskrise“, sagt ihr Trainer Martin Köthe, „die Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen. Ich habe mir wesentlich mehr erhofft, gerade nach unserem guten Saisonstart.“

Er sieht sein Team in einem Lern- und Findungsprozess, der eben doch noch nicht abgeschlossen ist. Junge Spieler und Neuzugänge wurden eingebaut. „Sie müssen jetzt weiterhin lernen, zusammen zu spielen.“

Gegen Spitzenreiter Hönebach könne seine Elf nur gewinnen, ähnlich wie vor Wochenfrist beim 1:2 in Asmushausen. Dort hätten Leistung und Leidenschaft gestimmt, nur eben mal wieder das Resultat nicht. „Entschieden hat die individuelle Klasse der Bebraner“, stellt Martin Köthe fest.

Außerdem habe er seine Leistungsträger Artur Penner und Marton Labath sehr vermisst. Ersterer war gesperrt, ist am Sonntag aber wieder an Bord. Neuzugang Labath laboriert an einer Rippenverletzung. Köthe hofft, ihn gegen Hönebach wieder bringen zu können.

Auch der Fitnessstand seiner Mannschaft sei durch Urlaube, Verletzungen oder private Angelegenheiten nicht der allerbeste. Was die Aufgabe gegen die starken Hönebacher nicht leichter macht.

Zwei Akteure des ESV beeindrucken Martin Köthe am meisten: Torjäger Marcel Katzmann und der junge Kevin Kunze, der „ein überragender Kicker“ sei. „Keiner rechnet damit, dass wir gegen Hönebach etwas holen“, sagt Martin Köthe, der versuchen will, vor dem Derby die Köpfe seiner Spieler wieder frei zu bekommen.

Warum der ESV so stark ist? Bernd Noll, im Vorstand der Hönebacher für die sportlichen Belange zuständig, überlegt kurz und legt dann los. „Das hat vor allem mit der Tatsache zu tun, dass wir verletzungsfrei sind.“ Der zweite Grund hat für Bernd Noll einen Namen: Kevin Kunze. „Er macht seine Sache auf der Sechs wie ein alter Fuchs, und jetzt schießt er auch noch die Tore.“

Und drittens habe man einfach auch das nötige Glück. Einige Punkte habe sich der ESV in den vergangenen Wochen durch Tore kurz vor dem Abpfiff gesichert. „Dieses Glück hat man nur, wenn man oben steht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist so“, sagt Bernd Noll.

Und dann gibt es ja auch noch Trainer Tino Jäger. „Er ist einer, der mit den Jungen gut kann. Er bringt das gut rüber. Mit ihm haben wir vor dreieinhalb Jahren einen richtig guten Fang gemacht“, sagt Bernd Noll - das würden alle im Vorstand so sehen.

Am Sonntag in Oberellenbach werden Nils und Marcel Katzmann wieder an Bord sein. Nur der Einsatz von Moritz Herbig sei wegen einer Zerrung sehr fraglich.