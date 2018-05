Der VfL Kassel macht Aufstieg perfekt

Kassel. Zwei Jahre nach dem Abstieg ist der VfL Kassel zurück. Mit dem 3:1-Sieg gegen den CSC 03 II machen die Kirchditmolder die Meisterschaft in der Kreisoberliga perfekt.

Es ist vollbracht: Der VfL Kassel macht zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Gruppenliga im Nachholspiel bei der Reserve des CSC 03 Kassel mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Gruppenliga vorzeitig perfekt.

Von Beginn an konnte man spüren, dass die junge Mannschaft der Trainer Thomas Kunze und Afewerki Andezion in der Partie beim Tabellenfünften nichts anbrennen lassen wollte, um die noch fehlenden Punkte zum Aufstieg einzufahren.

Bereits in der 15. Minute war es Enes Karakuz, der einen Eckball von Felix Simon am kurzen Pfosten zur Führung einnickte, zugleich der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel ließen die Kirchditmolder die Zügel ein wenig schleifen, prompt fiel durch Sebastian Dietzel der 1:1-Ausgleich (52.). Nun reagierte das VfL-Trainer-Duo und wechselte Abdul Abdali für Karakuz ein, und der brachte dann auch seinen Klub nach Vorarbeit von David Kunz erneut in Führung (71.).

Damit war die Entscheidung gegen die nun konditionell nachlassenden Gastgeber gefallen. Den Schlusspunkt setzte Yannick Billing mit seinem Treffer zum 3:1 für den Meister, wiederum auf Vorarbeit von Kunz (87.).

CSC 03 II: Kempa - Dietzel, Wollenhaupt (89. Mayer), Malinov, Brunet - Ortmann (65. Kayacik), Sirna (64. Demic) - Baev, Kachischwili, N. Kouay - Kökert

VfL: Haag - Haack, Eichler (46. Daues), Winter, S. Abdali - Bruch, Peter - Billing, Kunz, Simon (83. Gallitschke) - Karakuz (60. A. Abdali)

SR: Demiray (Kassel) - Z: 120

Tore: 0:1 Karakuz (15.), 1:1 Dietzel (52.), 1:2 A. Abdali (71.), 1:3 Billing (87.).