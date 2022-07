Start in der Fußball-Hessenliga: Schon wieder eine Mammut-Saison

Fragen und Antworten vor dem Auftakt

Vorfreude auf den Auftakt: Baunatals Trainer Tobias Nebe startet mit seinem Team in Dietkirchen.

Die Fußball-Hessenliga macht den Auftakt. Als erste heimische Spielklasse startet diese am Wochenende in die Saison – und mit dabei ist der KSV Baunatal. Durch den Aufstieg des SV Adler Weidenhausen gibt es nun auch wieder einen zweiten nordhessischen Vertreter. Fragen und Antworten.

Wer eröffnet die Saison?

Das Eröffnungsspiel findet bereits am Freitagabend statt, wenn der SC Griesheim das Team von RW Walldorf empfängt. Die Baunataler müssen am ersten Spieltag auswärts ran – beim TuS Dietkirchen (Samstag, 16 Uhr).

Wie ist der Modus?

Die Hessenliga kehrt zum gewohnten Modus zurück. Keine Teilung in der Vorrunde mit anschließender Auf- und Abstiegsrunde mehr – jetzt gibt es wieder eine übliche Hin- und Rückrunde. Im Vergleich zur vergangenen Serie sind nur noch 20 anstatt 22 Vereine dabei. „Die letzte Saison war die kräftezehrendste in meiner Laufbahn. Ich bin froh, dass wir zum alten Modus zurückkehren“, sagt Baunatals Trainer Tobias Nebe. Dennoch wird es auch diesmal eine Mammut-Saison mit 38 Spieltagen. Der Meister steigt auf, der Zweite geht in die Aufstiegsspiele. Zudem gibt es mindestens vier direkte Absteiger – wenn hessische Teams aus der Regionalliga herunterkommen, könnten es bis zu sechs werden. Zusätzlich muss ein Team in die Relegation gegen die drei Verbandsliga-Zweiten.

Welche Vereine sind neu in der Liga?

Da sticht vor allem Eintracht Frankfurt U21 ins Auge, die zweite Mannschaft des Bundesligisten ist der größte Name. Zurück ist der FC Gießen, der nach drei Saisons in der Regionalliga wieder abstieg. Vor allem wegen diesen beiden Klubs sagt Nebe: „Die Liga ist attraktiver geworden.“ Neu sind auch die drei Aufsteiger und Verbandsliga-Meister: Weidenhausen, SV Unter-Flockenbach und TSV Steinbach II.

Was ist das Besondere am Weidenhäuser Aufstieg?

Erstmals spielt ein Verein aus dem Werra-Meißner Kreis in der höchsten hessischen Spielklasse. Die Weidenhäuser um ihre Torjäger Sören Gonnermann und Jan Gerbig stiegen als Meister der Verbandsliga Nord auf. „Wir waren als Nordhessen ja die letzten Jahre komplett alleine in der Liga“, sagt Nebe und freut sich darauf, dass es jetzt wieder ein Derby gibt: „Das macht den Fußball ja auch aus.“ Für den KSV-Coach ist der SV Adler ein recht unbekannter Gegner. „Ich habe noch nie in Weidenhausen gespielt“, sagt er. Das Hinspiel findet bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) im Parkstadion statt, das Rückspiel bereits am 7. September in Weidenhausen.

Was fällt bei Frankfurts U21 auf?

Die Eintracht-Reserve ist nach acht Jahren Pause zurück. Nach ihrer Abmeldung 2014 beantragten die Frankfurter im Frühjahr beim Hessischen Fußball-Verband, die U21 direkt in die Hessenliga einzugliedern. Dem wurde zugestimmt. Frankfurts Coach ist Kristjan Glibo. Der Star ist der Co-Trainer: Eintracht-Legende Alex Meier.

Wer sind die Favoriten?

Na klar, mit ihren finanziellen Möglichkeiten ist Eintracht II einer der Favoriten. Aber auch die Ex-Regionalligisten Gießen und Stadtallendorf werden von den Trainern im Aufstiegsrennen erwartet. (Manuel Kopp)