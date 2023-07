Startschuss am Freitag: Waldecker Pokal geht in die neue Saison

Von: Thorsten Spohr

Teilen

Startschuss: Die Jagd auf den Waldecker Pokal der Fußballer geht am heutigen Freitag in eine neue Runde. © Artur Worobiow

Der Nachfolger von Eintracht Edertal wird gesucht: Am Freitag startet der Waldecker Pokal mit der ersten Runde.

Korbach – Knapp sechs Wochen ist es erst her, da sicherte sich Eintracht Edertal nach dem 3:1 gegen den TSV Strothe den Waldecker Pokal der Fußballer. Die Suche nach dem Pokalsieger der Saison 2023/24 startet am heutigen Freitag in eine neue Runde: 16 Spiele stehen ab 19 Uhr auf dem Programm, und das Ziel aller Vereine ist klar: die Teilnahme am Endspiel, das im kommenden Jahr in Rhoden ausgetragen wird.

Pokalverteidiger Eintracht Edertal wird gleich gefordert: Das Gastspiel bei der SG Lelbach/Rhena ist eines von drei reinen Kreisoberligaduellen in der ersten Runde. Das zweite bestreiten der TuS Usseln und der TSV Berndorf. Der TSV Strothe bekommt es nach dem Finale im Juni schon wieder mit einer Mannschaft aus dem Edertal zu tun: Diesmal wartet die SG auf die Mannschaft des neuen Trainers Denny Petersen – der dritte KOL-interne Vergleich des Abends.

Die übrigen Vertreter der höchsten Waldecker Spielklasse bekommen es zum Großteil mit B-Liga-Teams zu tun. Ein Waldecker Stadtderby tragen die SG Waldeck/Netze und die SV Freienhagen/Sachsenhausen aus – die Gäste sind beim A-Ligaabsteiger klar favorisiert. Ein Bad Arolser Nachbarschaftsduell ist die Partie zwischen dem TuS Helsen und dem TuS Bad Arolsen, ebenfalls mit klaren Vorzeichen zugunsten der Arolser.

Die SG Adorf/Vasbeck reist in den Norden des Fußballkreises: Der Kreisoberliga-Vizemeister der vergangenen Saison sollte beim TSV Ehringen keine Probleme haben. Das gilt auch für den SV Ittertal: Der souveräne A-Liga-Meister der vergangenen Spielzeit gibt seine Visitenkarte beim SV Hillershausen ab.

Ein Derby ist die Partie SG Nieder-Waroldern/Landau gegen die SG Höringhausen/Meineringhausen. Beide Teams gehen dabei mit neuen Trainern in die Runde: Hagen Marquardt bei den Gastgebern und Ullrich Schwalenstöcker bei „Hö/Mei“ stehen neu an der Linie.

Einen kurzfristigen Trainerwechsel gab es beim Kreisoberliga-Absteiger SG Wesetal: Mit nun Dirk Wagener empfängt das Team den letztjährigen Klassenkameraden VfR Volkmarsen. Interessant werden dürfte die Partie der SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen gegen Kreisoberliga-Aufsteiger Blau-Gelb Korbach werden. Die um Bromskirchen erweiterte Lichtenfels-SG gilt zumindest als Geheimtipp in Sachen Aufstieg und dürfte den Kreisstädtern einige Gegenwehr bieten.

A-Liga-Titelanwärter FSG Buchenberg/Ederbringhausen geht als Favorit in die Partie bei B-Liga-Aufsteiger SSG Ense/Nordenbeck – zumal die Leistung zuletzt im Hessenpokal gegen Verbandsligist Willingen (1:2) ansehnlich war. Die Partie zwischen der SG Rotes Land und der SG Fürstenberg/Immighausen war vergangene Saison ein B-Liga-Duell. Beide schafften den Aufstieg in die A-Klasse, das Treffen heute dürfte bereits einen Fingerzeig geben, wohin die Reise dort geht.

Die SG Rhoden/Schmillinghausen steht vor einer kniffeligen Aufgabe bei der SG Eppe/Nieder-Schleidern, dürfte aber angesichts der Ausrichtung des Endspieltags mit einer Portion Extra-Motivation antreten. A-Ligist SG Vöhl/Basdorf/Werbetal will in dieser Saison oben mitspielen und peilt beim Ligakonkurrenten SG Wellen/Wega den Einzug in die nächste Pokalrunde an.

Klar ist, dass in Runde zwei auch zwei B-Ligisten stehen werden: Denn die Duelle zwischen der SG Auenberg und dem SV Gembeck sowie dem TuS Massenhausen und dem SV Eimelrod sind zwei reine Duelle aus der B-Klasse.

Es gibt keine Verlängerung mehr

Auch im Waldecker Pokal gilt ab dieser Saison: Steht eine Partie nach 90 Minuten Unentschieden, folgt sofort ein Elfmeterschießen. Eine Verlängerung gibt es nicht mehr.