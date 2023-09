0:2 - Strafstoß leitet Willinger K.o. beim FSV Dörnberg ein

Von: Gerhard Menkel

Kann man als Tritt in den Allerwertesten deuten: Dennis Grigat (Dörnberg) hebt gegen den Willinger Sebastian Butz (links) aber nur das Bein. © Joachim Hofmeister

Wieder nichts mit einem Sieg: Im sechsten Anlauf der Saison sind die Fußballer des SC Willingen gestern Abend auch am FSV Dörnberg gescheitert. Mit 0:2 (0:2) quittierte der Tabellendrittletzte der Verbandsliga Nord im Bergstadion seine fünfte Saisonniederlage.

Dörnberg - Auch in dieser Begegnung zweier Schlechtstarter wäre mehr drin gewesen. „Wir hätten in der ersten Halbzeit mit 2:0 oder 3:0 in Führung gehen können“, sagte der Sportliche Leiter des SCW, Frank Gruber. Die Gäste waren besser in die sehr zerfahrene, auch recht hektische Partie gekommen. Lange Bälle, viele Freistöße und Einwürfe bestimmten die Szenerie, Torraumszenen fanden eher selten statt.

Willngens Trainer Sebastian Wessel hatte wegen des Ausfalls von Matthias Bott und Sebastian Müller umgestellt. Auf der Sechserposition standen Jan Theiß und Jonah Schilling, Sebastian Butz spielte zentral, Jan-Henrik Vogel dafür als Spitze.

Das ließ sich nicht schlecht an. Jedenfalls tauchten die Upländer schon früh in guter Abschlussposition vor dem Kasten des FSV auf. Jonathan Vach jagte den Ball nach dem Zuspiel von Florian Heine aus sechs Metern knapp vorbei. Das hätte die Führung in der 6. Spielminute sein können.

Eine Viertelstunde später war SCW-Schlussmann Florian Bouma nach einem Freistoß von Martin Stück und Kopfball von Dominik Richter das erste Mal gefordert. Richters zweiter Versuch mit dem Kopf flog knapp vorbei (31.). Die nächsten starken Aktionen gehörten wieder dem SCW, erfolglos waren sie ebenfalls. Nach dem Zuspiel von Butz auf Vach parierte Torwart Finn-Ole Persch (31.), und drei Minuten später wurde Butz bei seinem Abschluss aus zehn Metern geblockt.

Die zweite Halbzeit begann denkbar ungünstig für die Gäste: Ganze vier Minuten waren gespielt, da entschied Schiedsrichter Sinning auf Strafstoß für den FSV, nachdem Richter zu Fall gekommen war. „Strittig“, fand Gruber den Pfiff. Rico Lotzgeselle scherte das nicht, er verwandelte zum 1:0.

Die Dörnberger verlegten sich vor allem darauf, diesen Vorsprung zu halten, igelten sich ein und machten die Räume eng. „Uns ist da einfach zu wenig eingefallen, wir haben kaum Chancen herausgearbeitet“, sagte Gruber. Der Schuss von Jan Theiß aus 18 Metern (50.) war eine Ausnahme, Persch hielt. Sein Kollege Bouma war bei nächster Gelegenheit gegen Pascal Kemper gefordert (60.), auch er parierte.

Mit etwas Glück hätte der eingewechselte Patrick Michel auf 1:1 stellen können, doch von seinem Schienbein prallte der Ball nach der Flanke von Tom Friedrich aus drei Metern am Tor vorbei (83.). Gegen Ende wurde der FSV wieder gefährlicher, doch Bouma war beim Versuch von Dennis Dauber aus 16 Metern da (83.). Tobias Gunkel verpasste das 2:0 aus drei Metern, es gelang in der Nachspielzeit schließlich Kemper. Nach einem Willinger Ballverlust im Mittelfeld vollendete er den fälligen Konter der Gastgeber auf Vorlage von Dauber. (mn)