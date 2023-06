Eintracht Edertal holt den Waldecker Pokal mit 3:1 in Strothe

Von: Gerhard Menkel

Kurz nach dem Abpfiff: Spieler und Fans der Eintracht feiern den 3.1-Erfolg in Strothe. © Artur Worobiow

Eintracht Edertal heißt der neue Sieger im Waldecker Pokal. Im 74. Endspiel seit 1949 bezwang die Mannschaft von Jörg Büchse Gastgeber TSV Strothe nach Verlängerung mit 3:1 (1:1, 0:1) und verewigte sich zum zweiten Mal als Gewinner in der Pokalhistorie.

Strothe - Im Finale der Frauen setzte sich der unterklassige Verein durch. Mit 2:1 (1:0) siegte der TSV Flechtdorf gegen die SG Landau/Wolfhagen und nahm damit Revanche für die Niederlage vor zwei Jahren in Anraff. Auch im Spiel um Platz drei behauptete sich der Außenseiter. Mit 1:0 (1:0) gewann Blau-Gelb Korbach gegen die SG Bad Wildungen/Friedrichstein. Gut 900 Zuschauer sorgten für eine große Kulisse und ein Fußballfest, dem der 100 Jahre alte TSV Strothe ein prima Ausrichter war.

Nachdem der als Strother Trainerlegende angekündigte Lothar Knoche den Endspielball von einem Kranwagen aus eingeworfen hatte, nahm die Partie schnell Fahrt auf. Der Anpfiff von Schiedsrichter Peter Ehringhausen hinkte dem Zeitplan knapp 20 Minuten hinterher, doch vor allem die Edertaler waren sofort da. Gleich in der 1. Spielminute musste Strothes Torwart Lucas Göge gegen Maurice Senyigit zupacken.

Luka Brandt bringt den TSV Strothe in Führung

Auch die nächste Aktion gehörte der Eintracht, die mit drei Spitzen begann. Artur Radig setzte den Ball nach einer schönen Stafette knapp über den Kasten. Der TSV brauchte etwas mehr Anlauf, doch die erste gefährliche Moment war nicht ohne, Jonas Stiehl lenkte eine Hereingabe knapp über die Latte (14.).

Nach einer Viertelstunde schien es, als würden die Spieler die Kulisse irgendwie jetzt erst begreifen. Vieles klappte nicht, die Partie holperte. Den ersten Schlag steckte 04 weg: Nach einem Zusammenprall beim Kopfball mit Henrik Wiegand musste Rechtsaußen Tim Schäfer mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus (22.).

Edertal zeigte weiter die etwas bessere Spielanlage, Strothe hielt mit viel Einsatz dagegen. Göge gehörte der nächste Beifall der TSV-Fans, als er stark gegen Senyigit parierte (32.). Drei Minuten später hieß es 1:0: Nach einem Einwurf von Simon von Hanxleden verlängerte Luka Brandt den Ball mit der Raffinesse eines Torjägers ins lange Eck (35.). Ein Treffer so plötzlich wie ein Donnergrollen am blauen Himmel.

Artur Radig trifft zum Ausgleich

Zur zweiten Halbzeit stellte Jörg Büchse auf zwei Stürmer um. Ob deshalb Amin Kicin zwei Minuten nach Wiederbeginn zur perfekten Torchance kam? Radig hatte zwei Strother ausgespielt und dann gepasst, Kicin vergab. Dann bekam Strothe die Möglichkeit zum 2.0; nachdem sich Jerome Löber schön über die linke Seite durchgesetzt und geflankt hatte, passte der Kopfball von von Hanxleden nicht ganz (60.).

Den Gastgebern schienen die Hitze, die vielen Läufe und der permanente Einsatz allmählich an die Substanz zu gehen. Edertal wirkte frischer. Das 1:1 war in der Entstehung dennoch etwas glücklich, denn der Ball, der Radig in den Lauf geriet und den er kühl zu einem Treffer aus sechs, sieben Metern nutzte , kam zuletzt von einem Strother Bein (64.).

Und doch kam Strothe noch einmal gefährlich nach vorn, wieder über links, diesmal mit Jonas Stiehl, doch eine Grätsche von Carl Wiesemann vor der Linie verhinderte womöglich Folgenreiches (77.). Nachdem ein weiterer Angriff des TSV geblockt worden war, hielt Göge gegen Senyigit das 1:1 fest (88.). Das Finale ging in die Verlängerung.

Edertaler Doppelschlag trifft Strothe ins Mark

Die Entscheidung in der Extrazeit fiel mit einem Doppelschlag, Erst verwertete Radig eine Hereingabe von Christian Hölscher gegen den unglücklichen Göge (95.), in der Minute darauf zog Finn Löser nach einem langen Ball gegen die offene Strother Abwehr aus 18 Metern ab und traf flach zum 3:1.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Nico Mannweiler (Foulspiel) schien Strothe besiegt. Doch nachdem Simon Heck die letzte Torchance der Gäste vertan hatte (112.), bekam Edertals Keeper Mika Helmetag noch zu tun. Der TSV versuchte es mit Angriff total bis zuletzt, von Hanxledens Freistoß lenkte der Torwart über die Latte (118.), den Schuss von Henrik Wiegand parierte er (120.). Die Gelb-Rote Karte gegen Radig (117.) fiel nicht mehr ins Gewicht.

Der Rest war Trauer in Blau-Weiß und Feiern in Rot - die Edertaler streiften gleich nach dem Abpfiff Leibchen über, die sie als Pokalsieger auswiesen. (mn)

Sie haben ihn: Alles dreht sich für die Fußballerinnen des TSV Flechtdorf nach dem Abpfiff um den Pokalsieg. © Artur Worobiow

Flechtdorf geht im Endspiel der Frauen schnell in Führung

Flechtdorf - Landau/Wolfhagen 2:1 (1:0). War der Erfolg des Gruppenligisten TSV Flechtdorf im Finale der Frauen überhaupt eine Überraschung? Beide Trainer hatten vorher von einem Spiel auf Augenhöhe gesprochen und beide sahen keinen Favoriten. Und genauso war der Verlauf des Endspiels gegen Landau/Wolfhagen.

Beide Mannschaften erspielten sich Tormöglichkeiten, um diese Partie für sich zu entscheiden. In diesem Punkt waren die Flechtdorferinnen ihrem Gegner vielleicht einen Tick voraus. Vor allem das frühe Führungstor in der 9. Minute spielte der Elf von Michael Kahl in die Karten. Henriette Fieseler nahm den schönen Pass in die Schnittstelle der Viererkette von Carina Bangert an und schob den Ball an der heraus eilenden Torfrau Anne Tjorven Ducki vorbei ins untere linke Eck.

Spätestens jetzt wusste das TSV-Team, dass es hier mithalten kann und für die SG-Mannschaft der Trainer Thomas Günther/Oliver Löwenstein war dieser Treffer aber kein Weckruf: Hey, wir müssen mehr tun! „Flechtdorf kommt vor allem über den Kampf und den müssen wir annehmen, hatte Löwenstein gesagt. Dieser Aufforderung kamen die Landauerinnen nicht nach. Sie verloren zu viele Zweikämpfe und kamen auch einer anderen Fußballweisheit nicht nach. Über den Kampf ins Spiel finden. Sie schafften es nicht, ihre technischen Vorteile auch effektiv auf den Rasen zu bringen.

Mit diesem 1:0 ging es in die Pause. Wer nun eine druckvoller spielende SG-Mannschaft erwartet hatte, wurde enttäuscht. Und Flechtdorf suchte sich wieder einen idealen Zeitpunkt aus, dem Gegner weh zu tun. Fünf Minuten waren erst gespielt, da spielte Henriette Fieseler im Strafraum Naima Hillebrand frei und deren Schuss schlug rechts oben im Tor der SG ein. Keine Frage, ein wichtiger Wirkungstreffer in diesem Duell.

Doch auch diesmal zeigte der Verbandsligist keine sichtbare Reaktion darauf. Erst in der Schlussviertelstunde baute die SG jenen Druck auf, der jetzt zu spät kam. Mehr als der Anschlusstreffer durch Hanna Rode in der Nachspielzeit wollte nicht mehr gelingen.

SG-Trainer Thomas Günther zeigte sich als fairer Verlierer: „Flechtdorf wollte diesen Sieg mehr als wir und hat auch verdient gewonnen.“ Sein Kollege aus Flechtdorf bestätigt diese Aussage indirekt: „Wir haben gewonnen, weil wir uns auch nicht von unserm Weg haben abbringen lassen.“ Danach führte der Weg die Finalsiegerinnen direkt zur großen Pokalsause. (rsm)