3:1 - SV Anraff holt sich Derbysieg gegen die SG Landau/Wolfhagen

Druck und Gegendruck: Anraffs Sarah Martin (links) im Zweikampf mit Anna Schäfer von der SG Landau. © Schöneburg

Die Fußballerinnen der SG Landau/Wolfhagen und des TSV Korbach kommen im Abstiegskampf der Verbandsliga Nord nicht von der Stelle. Die Vereinigten verloren das Derby mit 1:3 beim SV Anraff. der damit den Klassenerhalt buchen kann, während Korbach in Naunheim leer ausging.

Anraff – Landau/Wolfhagen 3:1 (1:0). Ein enges Derby, das die Gastgeberinnen etwas glücklich, letztlich aber nicht unverdient gewannen. In der vor der Pause zerfahrenen Partie brachte Marie Wiesemann den SVA aus abseitsverdächtiger Position in Führung (37.). Die SG protestierte vergeblich, und nicht nur deshalb befand SG-Trainer Oliver Löwenstein hinterher: „Die Schiedsrichter-Leistung war nicht gut heute.“

So sei auch ein Foul an Isabell Fingerhut nicht geahndet worden, die anschließend mit Verdacht auf Knöchelbruch ins Krankenhaus musste. „Sie wird uns jetzt wohl sechs Wochen fehlen, was in unserer Situation ganz bitter ist“, sagte Löwenstein.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste mehr Betrieb und kamen zum Ausgleich: Sarah Schütz verwertete die starke Vorarbeit von Mareike Kloppmann (55.). Doch praktisch im Gegenzug stellte Daniela Wende den alten Abstand wieder her (58.). Zwar hätte Kloppmann erneut wettmachen können, doch wurde die SG-Stürmerin wegen Abseits zurückgepfiffen. Den Schlusspunkt setzte Anraff, Lisa Becker traf zum 3:1 (81.).

Prächtig deshalb die Stimmung bei SV-Coach Stefan Bischof, dem nach der Partie Erleichterung anzumerken war: „In den ersten 30 Minuten war Landau klar besser. Danach haben wir den Kampf angenommen und nicht unverdient gewonnen“, sagte er. „Jetzt genießen wir das Wochenende mit dem Sieg im Rücken.“

Dagegen zeigte sich Löwenstein nach der vierten Niederlage im vierten Spiel nach der Winterpause tief enttäuscht. Die Leistung des Schiedsrichters wollte er nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir sind einfach zu lieb. Wir müssen dringend den Schalter umlegen und den Abstiegskampf annehmen, sonst wird es sehr schwer.“

Naunheim – Korbach 4:2 (1:1). „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht“, fand Korbachs Spielertrainerin Carolina Martins. Ihr Team war zunächst besser im Spiel, doch Ilka Weber (38.) nutzte einen Fehler in der Gästeabwehr zur Führung der TuS. Nur vier Minuten später gelang Carina Jesinghausen der Ausgleich (42.).

Zwar brachte Weber die Gastgeberinnen erneut nach vorn (57.), doch Martins egalisierte mit schöner Einzelleistung (63.). In der Schlussphase waren die Kreisstädterinnen am Drücker, die Treffer fielen aber auf der anderen Seite: Katharina Spangenberg (67.) und Weber mit ihrem dritten Tor (90.) machten alles klar. Martins haderte mit dem Ergebnis der Partie. „Ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen“, sagte sie und zeigte sich kämpferisch: „Wir müssen auf dieser starken Leistung aufbauen und gegen Edermünde dringend punkten.“ (RM)