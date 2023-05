SV Ittertal feiert mit Bierduschen, Bengalos und einem dreifachen Itterwasser die Meisterschaft

Zeigen, was sie sind: Spieler, Betreuer und Teile des Vorstand vom SV Ittertal zeigen sich nach dem Meisterstück vereint im Jubel. © timo vöhl

Schon Anfang Mai ist es vollbracht: Der SV Ittertal feierte am Sonntag ausgelassen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A.

Dorfitter – Nach dem Abpfiff gab es für Spieler, Fans und Funktionäre kein Halten mehr. Mit Bierduschen und Bengalos widmete der SV Ittertal den Sportplatz in Dorfitter flugs zur Feierwiese um, die Fußballer gestalteten in den schnell übergestreiften Meistershirts mit den Fans eine kleine Laola-Choreografie und über allem lag der Ruf „Dreifaches Itterwasser“, mit dem sich die Mannschaft traditionell einstimmt. Demnächst macht sie das in der Kreisoberliga, in die der SV Ittertal als früher Meister der Kreisliga A zurückkehrt.

„Es war von Anfang bis Ende ein guter Weg. Wir haben immer von Spiel zu Spiel geschaut und haben gut gearbeitet“, sagte der glückliche, mit Bier geduschte Trainer Sacha Lehmann nach dem 0:0 gegen den TSV/FC Korbach II – mit diesem Remis holte der Primus genau jenen Punkt, um sich den Aufstieg schon vier Spieltage vor Saisonende zu sichern. „Wir haben hinten zugestellt und sind zufrieden. Es war heute der krönende Abschluss des Titelkampfs“, sagte Kapitän Moritz Hamel.

Hamel ist neben Liga-Toptorjäger Dennis Burim (24 Treffer bisher) eine der Stützen des Teams – Burim fehlte ausgerechnet am Sonntag verletzt und litt an der Bande mit den Teamkollegen mit. „Das ist sehr bitter. Man arbeitet die ganze Saison daraufhin und fehlt im entscheidenden Spiel“, sagte er, wusste aber: „Die Jungs haben das klasse gemacht.“

Nur zwei Niederlagen bislang

Das kann man für die ganze Saison über die Schwarz-Gelben sagen. Nur zwei Niederlagen in bisher 21 Spielen stehen in der Bilanz, kurioserweise beide gegen die SG Goddelsheim/Münden II. Mit 77 Treffern stellt das Team den besten Angriff und mit erst 29 Gegentoren ebenso die beste Abwehr der Liga. Diese Stärken spiegeln die aktuell 16 Punkte Vorsprung (bei zwei Partien) mehr vor der FSG Buchenberg/Ederbringhausen wider.

Die Siege gegen die FSG (2:1) sowie die anderen Hauptrivalen SG Rhoden/Schmillinghausen (3:0) und Blau-Gelb Korbach (1:0) waren Meilensteine zum Erfolg. Mit allen drei Teams hat es der SVI in seinen letzten drei Spielen noch zu tun und wird damit zu einer Größe im Kampf um die Aufstiegsrelegation.

Bierdusche für Rainer Arnold – und der Betreuer des SV Ittertal hält tatsächlich still. © Privat

Defensiv hat der SVI mit der Viererkette um Verteidiger Max Fischhaupt und vor Torhüter Oliver Tent in der Rückrunde massiv an Stabilität gewonnen. 21 Gegentoren in der ersten Halbserie stehen bisher erst acht in der Rückrunde gegenüber. Im Mittelfeld zieht der starke Techniker Sebastian Tent die Fäden und schickt immer wieder die schnellen Außenspieler auf die Reise. Auch Winterneuzugang Ali Tarken Al Tameemi (SG Neukirchen/Sachsenberg) hat schnell seinen Platz im Team gefunden. Insgesamt hat es Trainer Lehmann geschafft, aus individuell starken Spielern eine Einheit zu formen und die Qualitäten der einzelnen zu einem funktionierenden System zu bündeln.

Jüngster Spieler im Kader ist Niclas Iske. „Geil, das ist ein super Einstand“, sprudelte der noch für die A-Jugend spielberechtigte 18-jährige über sein erstes Jahr bei den Senioren: „Schon als Kind habe ich davon geträumt, auf diesem Sportplatz für unsere Erste aufzulaufen.“ Mit der A-Jugend der JSG Edersee kann der Mittelfeldspieler im Finale des Waldecker Pokals gegen die JSG Friedrichsstein/Edertal noch sein ganz persönliches „Double“ feiern.

Trainer Lehmann lobt die Teamleistung

Sacha Lehmann betonte die Rolle des Kollektivs für den Erfolg. „Ich möchte keinen Spieler hervorheben. Das ganze Team, alles Drumherum, das Umfeld beim SV Ittertal ist einfach super“, sagte der Trainer, die die Unterstützung von Vorstand und Fans eigens lobte. Auch in der höheren Klasse wird der ehemalige Flügelspieler an der Seitenlinie stehen: „Ich freue mich riesig, hier weiterzumachen.“

Auch die Spieler haben laut Lehmann durchweg für die neue Saison zugesagt. Talentierte Junioren stoßen ebenfalls zum Kader, mit externen Neuzugängen sind die Verantwortlichen im Gespräch. Das Hauptziel Klassenerhalt für die KOL ist schon formuliert, doch zuerst will der Meister die laufende Runde sauber beenden und den drei Verfolgern nichts schenken. „Wir haben noch drei Spiele und wollen da keine Punkte aus der Hand geben“, betonte Niclas Iske. Chefcoach Lehmann hätte es wohl nicht anders gesagt. (tv)