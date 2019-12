Der SV Moringen gewinnt das Hallenturnier des SV Höckelheim

Platz eins vor dem FC Eintracht Northeim II

+ © Ottmar Schirmacher Platz eins beim Turnier des SV Höckelheim holte sich der SV Moringen. Die Niederlage im letzten Spiel gegen Northeim II hatte darauf keinen Einfluss mehr. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Ein fast schon gewohntes Bild für die Fußballer des SV Moringen: Wie bereits am vergangenen Wochenende das Turnier der SSG Bishausen in Nörten, entschieden sie am Sonntag auch das Turnier des SV Höckelheim in der Northeimer Schuhwallhalle für sich und kassierten 200 Euro Prämie.